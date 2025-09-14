Hey！Say！JUMP薮宏太（35）が、ミュージカル「ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート」（26年6月から、東京・パルテノン多摩など）に主演することが13日、分かった。約4年ぶりの再演で、22年の初演に続き薮が主人公のジョセフを演じる。

名作「オペラ座の怪人」を生んだ作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバー氏と、「ライオンキング」などの作詞を手がけたティム・ライス氏のタッグで生まれた一作で、世界80か国以上で国際ツアーが行われた人気作品。旧約聖書「創世記」の「ジョセフの物語」をベースに、波乱に満ちたジョセフの人生を全編楽曲で描く物語だ。

ロックやバラードなど多彩なジャンルの音楽がストーリーに盛り込まれており、歌声に定評のある薮のパフォーマンスにも注目。薮は再演に「4年ぶりにジョセフの世界で皆さんと再びお会いできることをとてもうれしく思います！」と歓喜。「混沌（こんとん）とした世の中だからこそ、さまざまな困難から希望を見出し前に進んでいくジョセフの姿に感銘を受けていただけるよう精いっぱい演じさせていただきます」と意気込んだ。

後にジョセフが仕えることになるファラオ役をA．B．C−Z橋本良亮（32）、ナレーター役はシルビア・グラブ（51）と清水美依紗（25）のWキャスト。

公演は東京、大阪など全国5都市で行う。