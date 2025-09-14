追憶の世界陸上・2022年オレゴン大会

陸上の世界選手権東京大会は13日に開幕し、21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられる。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2022年オレゴン大会の女子マラソンでは、前回女王がまさかの形で途中棄権した。

2019年ドーハ大会の女子マラソンを制したルース・チェプンゲティッチ（ケニア）は、連覇を狙ってオレゴンのスタートラインに立った。

5キロ16分10秒、10キロ32分39秒と快調にトップで通過した女王に異変が起きたのは18キロ過ぎだった。苦悶の表情を浮かべ徐々に減速。立ち止まるとコース脇の草むらに消えた。

その後、何とか走り続けたものの、中間点にたどりつくのが精いっぱい。無念の途中棄権となった。世界陸連（WA）は公式ツイッター（現X）で理由について、「腹部の問題」とつづった。

チェプンゲティッチは昨年のシカゴ・マラソンで女子で史上初の“サブ10”となる2時間9分56秒の世界新記録をマーク。金字塔を打ち立てたが、今年7月に禁止薬物の陽性反応があったとして、暫定的な資格停止処分となったことが発表されている。



