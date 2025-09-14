RIIZEソンチャン誕生日当日にサプライズ祝福 アリーナからドームへ繋ぐBRIIZEとの絆「東京ドームで会うよ」【ライブレポート】
【モデルプレス＝2025/09/14】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が9月13日から15日にかけて、東京・国立代々木競技場第一体育館にてコンサート「2025 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］IN JAPAN」を開催。ここでは2026年2月の東京ドーム公演の開催もサプライズ発表された9月13日の公演のレポートを届ける。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
初の東京ドーム公演として「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」（ヨミニセンニジュウロクライズコンサートツアー［ライジングラウド］スペシャルエディションイン トウキョウドーム）が2026年2月21日から23日に開催されることが決定。K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演を実現する。
昨年夏に全国9都市15公演を回る日本ホールツアー「2024 RIIZE FAN-CON “RIIZING DAY” JAPAN HALL TOUR」を開催したRIIZEが、会場規模を上げて初めてのアリーナツアーを開催。7月12日、13日の兵庫公演を皮切りに、日本5都市11公演を巡った。
ファンコンサートも開催された代々木にアリーナツアーとしてカムバックしたRIIZE。オープニングの「잉걸（Ember to Solar）」は、SMアーティストらしい壮大さを持ちつつ、燃え上がる炎の演出が完璧にマッチする熱量で会場を包み込んでいく。アリーナ、そしてドームへとステップアップしていく彼らの魅力が最大限に引き出される圧巻のスタートとなった。
そんな中でも、RIIZEらしいサウンドが光る楽曲ももちろん登場。「Siren」でのショウタロウを筆頭とした軽やかなステップに会場が沸き、「Lucky」ではソヒが伸びやかにラストサビを響かせる。イヤモニを外してBRIIZEの歓声を煽るような動きには、ファンとともにコンサートを作り上げていくアイドルとしての確かな成長が感じられた。
ウォンビンは惜しくも体調不良のため椅子に座った状態でのパフォーマンスとなったが、ソヒが「大丈夫！」と力強く励まし、メンバーたちも度々ウォンビンの座る方まで移動して隣に並んで歌うなど、深いチームの絆を垣間見せる感動的なシーンが続く。
ラストパートは、「Impossible」から「Fly Up」まで一気に駆け抜け、MCタイムではセンターステージに倒れ込むほどの全力パフォーマンス。「An Impossible other Life」ではウォンビンもステージに合流し、全員で感動的な締めくくりを届けた。
公演当日に24歳の誕生日を迎えたソンチャンに向けて、「Hug」ではショウタロウから「ソンチャン誕生日おめでとう」と心温まるメッセージが。アンコールではソンチャンへのサプライズケーキが登場し、クリームを付け合うなど楽しくお祝い。ソンチャンは「これからも6人のメンバーで仲良く楽しく活動したいです！」と抱負を述べた。
BRIIZEへの最大のサプライズとして東京ドーム公演の開催を発表すると、会場からは割れんばかりの歓声が響き渡った。ショウタロウも「泣きそうになりました」と感動で声を震わせる。「BRIIZEに向けた歌です！」と「One Kiss」「Inside My Love」を愛を込めて届け、「東京ドームで会うよ！」と再会の約束とともに感動的な公演の幕を閉じた。（modelpress編集部）
2026年2月21日（土）東京ドーム 16：00 開場／18：00 開演
2026年2月22日（日）東京ドーム 14：00 開場／16：00 開演
2026年2月23日（月・祝）東京ドーム 14：00開場／16：00開演
【Not Sponsored 記事】
◆RIIZE、来年2月に東京ドームへ
◆RIIZE、ファンコンの地・代々木にカムバック
◆ソンチャンの誕生日当日にサプライズ
◆東京ドーム公演開催日程
