RIIZE、初東京ドーム公演決定 K-POP男性グループのデビュー最速記録・26年2月に3日間開催 ショウタロウ「泣きそうに」
【モデルプレス＝2025/09/14】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、2026年2月に「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催することが決定した。
【写真】RIIZE、東京ドーム公演決定の瞬間
RIIZEは2024年9月に日本デビュー以降、精力的に活動を展開。現在も全国5都市を巡る初のアリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』を開催中で、各地で熱狂的な支持を集めている。そして今回、K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演を実現する。
東京ドーム公演の決定は、9月13日に開催された『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』国立代々木競技場第一体育館公演にて発表。ファンへのサプライズとしてコンサート終盤にスクリーンに公演情報が映し出されると、ショウタロウは「隠すの大変だったけど、BRIIZE（ブリーズ／ファンネーム）びっくりしたよね？」と問いかけ、発表時には2024年に開催されたホールツアーからの軌跡を振り返る映像も流れたことから「ちょっと泣きそうになりました」と感慨深げな表情を浮かべていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆RIIZE、東京ドーム公演決定
◆「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」
