◆米大リーグ ジャイアンツ５x―１ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が球団１００年ぶりの歴史的投球を披露したが、チームはサヨナラ負けを喫した。１２日（日本時間１３日）、同地区３位の敵地ジャイアンツ戦に先発し、９回２死までノーヒッターだった６日（同７日）の敵地オリオールズ戦に続き、７回１安打１失点１０奪三振の好投。先発で２試合連続７回以上１安打以下は１９２５年Ｄ・バンス以来の快挙だったが、「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）が２敬遠を含む３四球と勝負を避けられたこともあり、１２勝目はならなかった。

残酷な現実を受け入れるしかなかった。敵地に響く大歓声を聞き、山本は「勝ち切れなかったのはすごく悔しい。とにかく前を向いていくしかない」と絞り出した。９回２死までノーヒッターの前回に続き、結末は悪夢のサヨナラ負け。７回１安打１失点、３試合連続１０Ｋと圧巻の内容でも勝てなかった。

初回に二塁打に味方の失策が絡み先制を許したが、以降は２０者連続アウト。１０奪三振のうち６つを奪った直球は最速が９７・８マイル（約１５７・４キロ）、平均９６・２マイル（約１５４・８キロ）。カーブでも３Ｋと緩急をつけ「調子がすごく良かった」とうなずいた。先発で２試合続けて７回以上を投げ、１安打以下に抑えたのは１９２５年のＤ・バンス以来、球団１００年ぶり。７回１失点以下かつ２ケタ奪三振を３試合連続でマークしたのは、９５年の野茂英雄（ドジャース）以来、日本人投手では３０年ぶりの快挙だったが、報われなかった。

通算２６５勝右腕バーランダーとの投手戦にも乗せられ、メジャー２年目で初の規定投球回到達。開幕からチームで唯一ローテを守り続けるエースの風格は増すばかりだが、３試合白星から遠ざかる。またも山本の快投を生かせず、ロバーツ監督は「１点しか取れないで接戦になると、余裕もなくなる」と打線に奮起を促した。

頼みの大谷は今季２度目の１試合２敬遠を含む３四球。９月に入り、自身初のシーズン１００四球に達した大谷が勝負を避けられ、打線の決定力を欠いた。延長１０回２死二塁では大谷が歩かされ、続くベッツ、フリーマンが凡退で無得点。「相手は翔平と勝負するよりもムーキー（ベッツ）を選んだ。不運にも結果は出なかった」と指揮官。２位パドレスが敗れ、地区優勝マジックは「１２」となったが、７ゲーム差の３位ジャイアンツ戦は６試合残っている。次こそは山本の好投に応えるしかない。（中村 晃大）