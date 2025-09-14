韓国発のボーイズグループ「ＲＩＩＺＥ」が１３日、東京・代々木第一体育館でワールドツアー東京公演の初日を迎えた。来年２月２１〜２３日に初の東京ドーム公演を行うことをサプライズ発表。韓国デビューから２年５か月でのドーム公演は、Ｋ―ＰＯＰの男性グループでは最速となる。

代々木体育館は、ＲＩＩＺＥが初めて日本で単独コンサートを行った思い出の地。アンコールのＭＣで、同ツアーの特別公演として東京ドームでのライブが決定したことを伝える映像が映し出されると、会場の１万１０００人のＢＲＩＩＺＥ（ブリーズ、ファンネーム）からは歓喜の悲鳴が上がった。ショウタロウ（２４）は「やっと伝えられました。鳥肌が立ってます…」と大感激。「ＢＲＩＩＺＥのおかげで夢がかないました」と感謝した。

この日は、メンバーのウォンビン（２３）が体調不良のため、椅子に座りながらのパフォーマンスとなったが、６人が一丸となってエネルギッシュなステージングを展開。日本デビュー曲の「Ｌｕｃｋｙ」や最新アルバムのタイトル曲「Ｆｌｙ Ｕｐ」など２６曲を披露した。この日、２４歳の誕生日を迎えたソンチャンは「今日はやっぱりＢＲＩＩＺＥがプレゼントですよね！？」と喜びを爆発させ「記憶に残る誕生日が過ごせた気がします」と多幸感に浸った。

今ワールドツアーの日本公演は５都市１１公演で計１３万５０００人を動員。特別公演となる東京ドームでは、さらに進化のステージを見せるつもりだ。ショウタロウが「パワーアップしたステージをお見せできるように頑張りたい」と意気込むと、ウンソク（２４）も「次は東京ドームで会いましょう！」と再会を約束していた。（宮路 美穂）