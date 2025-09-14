結成１５周年を迎えた５人組バンド「ｗａｃｃｉ」が１３日、東京・日比谷野外大音楽堂でライブ「ｗａｃｃｉ ｐａｒｋ ２０２５ ａｔ 日比谷野外大音楽堂」を行った。

雨が降り始めたステージに５人が登場すると、温かい拍手が鳴り響いた。ボーカルの橋口洋平（４１）は同所での初ワンマンに「夢をかなえに来ました！ 野音へようこそ！ 忘れられない一日をつくっていきましょう」と呼びかけた。

あいにくの空模様に「雨バンドなんです。テレビに出ても、僕らの時だけなぜか警報が出る」と橋口。１０月から改修工事のため使用休止となる野音には観客としての思い出も多く「特別な場所。ライブできることをずっと楽しみにしていました。５人でステージに立てていることを幸せに感じます」と喜んだ。

ギターの村中慧慈は、２０１８年に藤原さくらのサポートメンバーとして野音出演歴があり「いい所でしょ？ みんなに早く立ってほしいなと思ってた」と他のメンバーに冗談を言う一幕も。ＳＮＳでの総再生回数が８５００万回に達した「大丈夫」では、橋口が歌詞を変えて「多少の雨でも大丈夫」と熱唱。同２億５０００万回超再生の代表曲「別の人の彼女になったよ」や「恋だろ」など全２０曲を届け、２８００人を魅了した。

アンコールでは１４日に配信する新曲「彼女じゃなくなるのに」を初披露した。予定を大幅に超える２時間４０分のライブに、ドラムの横山祐介は「びしょびしょです。みんなと一緒に雨を浴びながらできて幸せでした」。１０月４日からは全国ホールツアーで８都市を巡る。雨空とは対照的に、５人の表情はどこまでも晴れ晴れしかった。（堀北 禎仁）