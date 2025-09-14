RIIZE、2026年2月に東京ドーム公演開催へ K-POP男性グループとしてデビュー最速
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、2026年2月に東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催する。
【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZE
2024年9月に日本デビューしたRIIZEは現在、全国5都市を巡る初のアリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』を開催中。デビューから2年5ヶ月での東京ドーム公演は、K-POP男性グループとしてのデビュー最速記録となる。
日程は、2026年2月21日、22日、23日の3日間となる。ファンクラブ最速先行受付もスタートした。
RIIZEは元NCTのSHOTARO（ショウタロウ）、SUNGCHAN（ソンチャン）、SMROOKIES（公開練習生で構成されたプレデビューチーム）のEUNSEOK（ウンソク）、非公開練習生だったWONBIN（ウォンビン）、SOHEE（ソヒ）、ANTON（アントン）からなる6人組。2023年9月に「Get A Guitar」でデビュー。24年9月に「Lucky」で日本デビューを果たした。
