◆米大リーグ カブス―レイズ（１３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦のスタメンを外れた。

後半戦はなかなか調子が上がらず、８月６日（同７日）の本拠地・レッズ戦での２７号から出場した試合では３１試合連続で本塁打が出ていないが、５日（同６日）の本拠地・ナショナルズ戦から６試合連続で安打を放ち、８月２０日（同２１日）の本拠地・ブルワーズ戦から１９試合連続出塁をマーク。復調の兆しを見せていたが、前日１２日（同１３日）の本拠地・レイズ戦は体調不良のため１３戦ぶりに欠場し、この日もスタメンを外れた。

カブスはナ・リーグ中地区首位のブルワーズと５・５ゲーム差の地区２位。この試合を含めてレギュラーシーズンは残り１５試合で、地区優勝は厳しい状況になってきたが、ワイルドカードでのポストシーズン進出は濃厚。２０年以来５年ぶりで誠也と今永昇太投手（３２）の日本人コンビにとっては初のポストシーズン進出が近づいている。

この日は来場者の先着１万人に誠也のボブルヘッド人形が配布される試合。誠也への注目も集まる試合となったが、スタメンを外れることとなった。誠也は今季、ここまでチームの１４７試合中、１４０試合に出場。代打出場は１度のみで、この日が９試合目のベンチスタートとなった。