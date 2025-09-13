映画史に大きく刻まれる巨匠にして、いまでも世界中の映画人の尊敬を集めている、映画監督・黒澤明。その人気作『天国と地獄』（1963年）を、アメリカの人種問題を中心に絶えず刺激的な作品を提供してきたスパイク・リー監督がリメイクした、『天国と地獄 Highest 2 Lowest』が、Apple TV+からリリースされた。

もともと映画『天国と地獄』は、アメリカの作家エド・マクベインの小説を翻案したもの。だから、この題材がアメリカ映画として蘇ることに、大きな支障はないはずだ。さらにテーマとなる経済格差は、それがより顕著なものとなっている現在こそ強く響く問題である。ここでは、そんな本作『天国と地獄 Highest 2 Lowest』が描いたものが何だったのかを、できるだけ深く掘り下げていきたい。

※本記事では、映画『天国と地獄 Highest 2 Lowest』、および『天国と地獄』のストーリーを明かしています

黒澤明監督の『天国と地獄』の主人公は、横浜の靴会社重役・権藤（三船敏郎）だった。ある日、彼は息子を誘拐したという人物から大金を要求される。だが、実際に誘拐されたのは、誤って連れ去られた、権藤の運転手の息子の方だった。身代金を払うかどうかで葛藤する権藤が、警察と協力して犯人を追っていくというのが、基本的なストーリーだ。

前半と後半ではトーンが変化し、高台の豪邸（天国）とスラムの貧困（地獄）を対比しながら、刺激的な娯楽サスペンスから、日本の階級格差が描かれるといった社会的テーマへとシフト。権藤と犯人は最終的に対峙し、互いの人間性が浮き彫りになる。また、劇中のモノクロ映画としての、度肝を抜く“実験的演出”は、多くの観客を魅了した。

スパイク・リー監督は、こういったストーリーの流れを踏襲しながらも、設定を改変することで、印象を大きく異なるものにしている。主演のデンゼル・ワシントンが演じるのは、ニューヨークの音楽業界の大物、デヴィッド・キングだ。彼は、商業性に偏りすぎた軽薄な音楽や、AIによる音楽制作を苦々しく思っているなど、音楽の在り方に健全な問題意識を持っていることが描かれる。だからこそ彼は、自分の会社の支配権を維持するための自社株買収に資産を投じようとしていたのだ。

とはいえ、それは音楽業界の趨勢に逆らい、独自の道を進もうとする危険な賭けでもある。果たして大衆は、彼の求める“本物の音楽”を支持するのか。不安をおぼえさせる幕開けである。だが、それがリスクをともなう困難な道だからこそ、観客は一気にキングのキャラクターに感情移入できる。演じるデンゼル・ワシントンの情熱的な態度や、理知的なユーモアが反映された語りは、役柄の魅力を最大限に引き出している。

デンゼル・ワシントンは、輝かしいキャリアを持つ名優だが、今回のデヴィッド・キングというキャラクターは、彼が演じてきたなかでも、とくに相性の良さが見てとれる。風格はもちろんのこと、ワシントン本来の軽快さをも利用しながら、三船敏郎の役柄以上の魅力を生み出しているといえるだろう。この、スパイク・リーとワシントンとの関係が生み出す空気とリズムが心地よい。

マクファデン＆ホワイトヘッドの「Ain’t No Stoppin’ Us Now」を自身のテーマ曲にし、「誰も俺たちを止められない」という歌詞に乗って、アゲアゲの勢いでブルックリン・ブリッジを渡りマンハッタンの会社へと向かい、困難な交渉に挑むキングの姿が印象的だ。だからこそ、ジェフリー・ライト演じる運転手の息子のために大金を投じることに葛藤する、一見酷薄にも見える態度にリアリティと同情がともなう。

苦難の局面で、キングが尊敬する偉大な黒人アーティストたちの写真に向かって、「あなたならどうする？」と語りかける場面は、それぞれの写真が大写しになるという露骨な表現も含め、やはり『マルコムX』（1992年）に代表される、スパイク・リー監督ならではの味だといえよう。そこで立ち上がってくるのが、人種としての連帯意識と、彼らに共通する高貴な“魂”である。これが、最近の音楽の潮流の問題にも関係してくる。

キングは、自身の“能力”によって、誘拐犯の手がかりを見つけていく。スラム街に足を踏み込み、犯人の人間性を目の当たりにするのだ。彼は、キングに憧れ、一方的に仲間意識を持っている人物だった。偉大な存在に勝手にシンパシーをおぼえているという意味では、キングと同類なのかもしれない。そんな誘拐犯のラッパー、ヤング・フェロンを演じているのは、ニューヨーク出身で、父親の逮捕や兄が殺害されるなど、過酷な過去を持つラッパー、エイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）。そんなヤング・フェロンとキングとの対峙シーンでは、本作のテーマが完全に明らかなものとなる。

なんとヤング・フェロンは、逮捕後に大きな注目を集め、一躍有名ラッパーとして、ネット上で名を馳せていたのだ。一夜にして地獄から天国へと駆け上る、アメリカンドリームである。とはいえ、獄中の身であるから、その夢はあくまで壁に仕切られているのだが。そして彼は無神経にも、「どうだ？ お前の会社と契約してもいいぜ」、「ファレルみたいにさ、プロデュースしてくれよ」などと、調子に乗ってキングに持ちかけてくる。

ここでヤング・フェロンが「注目こそが通貨さ」と言うように、示唆されているのが、「アテンション・エコノミー」といわれる社会問題だ。日本でも、「迷惑系」と呼ばれる配信者や、差別的な言動を続け注目を集めようとする政治家や候補者などの存在が、社会を揺るがしている。誘拐事件を起こしたことで曲がヒットするという劇中の現象は、内容や本質などよりも、過激な試みで耳目を引くことで成功するという、一種の手段を問わないビジネスであり、社会秩序を破壊する悪質なハック行為だといえる。

そんなヤング・フェロンの姿を見て、キングは契約の申し出を断り、「俺の音楽じゃない」と一蹴する。キングは、自身の尊敬する偉大なアーティストたち、ジェームス・ブラウン（JB）やアレサ・フランクリン、ジミ・ヘンドリックスやスティーヴィー・ワンダーなどと比べて、お前には“魂”はないのだと、現在ならではの反社会的なバズによる成功に「NO」を突きつけるのである。

ただ周知のとおりJBは、度重なる逮捕歴や妻への暴力の疑いがあるアーティストである。これまでスパイク・リーは、『ゲット・オン・ザ・バス』（1996年）などにおいて、JBの曲をアンセムとして使用してきた。とはいえ、その公開後も逮捕されている人物を、犯罪者に対比する誇りある存在として、あえていま挙げている点には、首を傾げざるを得ない部分もある。また、ジャンル自体への偏見を生み出すことを避けるため、ギャングスタ以外のラップ、ヒップホップにも、より光を当てるべきだったとも感じる。

しかし、ここでスパイク・リー監督が、黒人の“魂”という、彼らしい基準を導入しているのは確かなことだ。そして、富裕層や貧困者などの立場の違いにかかわらず、全ての人々が誇りある真摯な生き方を選ぶべきだというメッセージが発せられるのだ。黒澤明監督の『天国と地獄』と比べると、貧富の格差や、立場によって生き方が分かれてしまう理不尽さという要素は薄まってしまったものの、デンゼル・ワシントンに理想の生き方を体現させながら、観客全てに“道”を示したのである。

黒澤明監督の『天国と地獄』は、黒澤監督含め、菊島隆三、久板栄二郎、小国英雄という精鋭で脚本が練り上げられている。それを映像化した作品は、まさに一つの“完璧なケーキ”だといえる。それを下手に改変すると、全体の調和が崩れかねない。デコレーションを差し替えて現代風に作り上げるくらいが関の山だといえる。しかし、本作は果敢にも倫理観という太い軸を通し、貧困者が一気に注目を集めて経済に変換するという問題を混入したことで、別のテーマを発する作品にしたのだ。

だから、本作『天国と地獄 Highest 2 Lowest』は、ラストへと繋ぐ機構が十分な役割を果たせず、やや全体が歪（いびつ）な作品となった印象もある。とはいえ、そこにはスパイク・リー監督のテイストが強く反映しているのは、紛れもない事実だ。そしてそれは、同じ映画監督として、黒澤明の名に膝を屈し、同じような現代版リメイクを大人しく撮るより、はるかに意義深い選択だといえるはずである。

（文＝小野寺系（k.onodera））