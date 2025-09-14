サンダルより“この靴”かも！【GU】おしゃれ見え100点♡「バレエシューズ」

ロマンチックムード高まる今シーズン、コーデにぜひ取り入れたいのは「バレエシューズ」。今回は、履くだけでおしゃれ度アップを狙えそうな【GU（ジーユー）】のバレエシューズに注目。サンダルをバレエシューズに履き替えるだけで、トレンド感も秋ムードもアップしそう！ スタッフさんによる、大人可愛いデートコーデや秋先取りコーデもぜひ参考にして。

一癖デザインがおしゃれ！ 大人に似合うバレエシューズ

【GU】「ストラップバレエシューズ」\1,990（税込）

甲部分のストラップと、つま先のつまみデザインが特徴。一癖きいたデザインで、周りと差がつくトレンドコーデを楽しめそうなバレエシューズ。スクエアトゥがシャープな印象を与え甘さをセーブ。ガーリーすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

秋ムード高まる大人可愛いデートコーデ

夏の間活躍した白スカート。サンダルからバレエシューズへチェンジして、グッと秋らしい装いに。バレエシューズとバッグを黒でリンクさせて、コーデをキリッと引き締めて。ツイードのような生地感のカーディガンでエレガントなムードをまとえば、デートにもぴったりな大人可愛い着こなしに。

履くだけで垢抜けるハイブリッドデザイン

【GU】「レースアップバレエスニーカー + E」\2,990（税込）

バレエシューズ × スニーカーソール、サテン素材 × スエード調素材を組み合わせた、ハイブリッドなデザインが特徴。トレンドがギュッと詰まったスニーカーは、履くだけでおしゃれ度がアップしそう。甲が見えるデザインでサンダルのような抜け感もプラスできるので、夏→秋のシフトコーデにも活躍してくれます。

おしゃれ上級者になれそうな秋先取りコーデ

個性的なデザインのバレエシューズを合わせれば、シンプルなカジュアルコーデも一気に垢抜けた印象に。チェック柄シャツやビーニーもブラウンで統一して、秋を先取りした最旬カジュアルスタイルを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i