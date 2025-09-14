【大雨警報】北海道・中頓別町、枝幸町に発表 14日02:38時点
気象台は、午前2時38分に、大雨警報（土砂災害）を中頓別町、枝幸町に発表しました。また洪水警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。
宗谷地方では、14日朝まで土砂災害や河川の増水、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
■猿払村
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
□洪水警報【発表】
14日朝にかけて警戒
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
■中頓別町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日朝にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 14日未明
□洪水警報【発表】
14日朝にかけて警戒
■枝幸町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 14日未明
□洪水警報【発表】
14日朝にかけて警戒
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
■礼文町
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻町
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
■利尻富士町
□暴風警報
14日朝にかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s