TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前2時38分に、大雨警報（土砂災害）を中頓別町、枝幸町に発表しました。また洪水警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中頓別町、枝幸町に発表 14日02:38時点

宗谷地方では、14日朝まで土砂災害や河川の増水、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■猿払村
□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■浜頓別町
□洪水警報【発表】
　14日朝にかけて警戒

□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■中頓別町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日朝にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　14日未明

□洪水警報【発表】
　14日朝にかけて警戒

■枝幸町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日未明

□洪水警報【発表】
　14日朝にかけて警戒

□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■礼文町
□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻町
□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s

■利尻富士町
□暴風警報
　14日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s