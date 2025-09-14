TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時27分に、洪水警報を音威子府村、中川町、初山別村、遠別町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・音威子府村、中川町、初山別村、遠別町に発表 14日02:27時点

留萌地方では、14日明け方まで土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■士別市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■名寄市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■富良野市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■南富良野町
□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■音威子府村
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒

■中川町
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒

■天売焼尻
□大雨警報
・土砂災害
　14日明け方にかけて警戒

■初山別村
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒

■遠別町
□洪水警報【発表】
　14日明け方にかけて警戒