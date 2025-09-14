【洪水警報】北海道・音威子府村、中川町、初山別村、遠別町に発表 14日02:27時点
気象台は、午前2時27分に、洪水警報を音威子府村、中川町、初山別村、遠別町に発表しました。
留萌地方では、14日明け方まで土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■留萌市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■士別市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■富良野市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■南富良野町
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■音威子府村
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
■中川町
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
■天売焼尻
□大雨警報
・土砂災害
14日明け方にかけて警戒
■初山別村
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒
■遠別町
□洪水警報【発表】
14日明け方にかけて警戒