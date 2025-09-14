気象台は、午前2時27分に、洪水警報を音威子府村、中川町、初山別村、遠別町に発表しました。

留萌地方では、14日明け方まで土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■留萌市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

14日明け方にかけて警戒

3時間最大雨量 70mm



■士別市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

14日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





