気象台は、午前2時24分に、大雨警報（土砂災害）を飯南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・飯南町に発表 14日02:24時点

東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■出雲市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■大田市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日未明

■飯南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　14日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　14日未明