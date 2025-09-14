気象台は、午前2時24分に、大雨警報（土砂災害）を飯南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・飯南町に発表 14日02:24時点

東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■松江市

□大雨警報

・土砂災害

14日昼前にかけて警戒

・浸水

14日明け方にかけて警戒

3時間最大雨量 60mm



□洪水警報

14日明け方にかけて警戒





■出雲市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒3時間最大雨量 60mm□洪水警報14日明け方にかけて警戒■大田市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■雲南市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 14日未明■飯南町□大雨警報【発表】・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 14日未明