【大雨警報】島根県・飯南町に発表 14日02:24時点
気象台は、午前2時24分に、大雨警報（土砂災害）を飯南町に発表しました。
東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 14日未明
■飯南町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 14日未明