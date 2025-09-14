◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

オープニング種目の男子３５キロ競歩で今大会日本男子最年長の勝木隼人（３４）＝自衛隊＝が２時間２９分１６秒で初の銅メダルを獲得した。３４歳でのメダル獲得は競歩界最年長で、２０１１年大邱大会で男子ハンマー投げ・室伏広治の３６歳３２５日に次ぐ歴代２番目の年長記録。競歩日本勢の表彰台は６大会連続。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の開催となった東京大会で、日本勢のメダル第１号となった。２大会連続メダリストの川野将虎（２６）＝旭化成＝は１８位だった。

男子３０００メートル障害予選では、同種目日本勢初のメダル獲得を狙う日本記録保持者の三浦龍司（２３）＝スバル＝が、８分３０秒４３の１組３着で１５日の決勝に進んだ。

女子１５００メートル予選では、日本記録保持者の田中希実（２６）＝ニューバランス＝は、４分７秒３４で１組１０着にとどまり、まさかの予選落ちとなった。国立競技場は２１年東京五輪で８位入賞し、世界への扉を開いた思い出の地だったが、３大会連続の予選通過はならなかった。

男子１００メートルは日本勢３人が予選で消えた。２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝が１０秒３７（無風）の７組７着、元日本記録保持者の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は１０秒２８（向かい風１・１メートル）の３組５着、初代表の守祐陽（もり・ゆうひ、２１）＝大東大＝は１０秒３７（追い風０・１メートル）の２組７着。２０１５年北京大会以来、５大会ぶりに日本勢全員が予選で敗退した。

女子１万メートル決勝では、２１年東京五輪代表の広中璃梨佳（２４）＝日本郵政グループ＝が３１分９秒６２で、五輪と世陸を通じて自己最高の６位と健闘した。

混合１６００メートルリレーで初の決勝進出を果たした日本（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）は３分１７秒５３で８位だった。午前中に行われた予選では３分１２秒０８の日本新記録をマーク。従来の日本記録（３分１５秒７１）を３秒６３も更新した。予選終了直後は全体９位とされていたが、ケニアの失格により、繰り上がりで決勝進出を決めた。