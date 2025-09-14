現地9月13日、アイルランド・レパーズタウン競馬場で行われた、アイリッシュチャンピオンステークス（G1・芝2000m・8頭立て）は、C.スミヨン騎乗、ドラクロワ（牡3・愛・A.オブライエン）が圧勝。2着にアンマート（せん7・英・O.バローズ）、3着はロイヤルチャンピオン（せん7・英・K.バーグ）が入った。勝ちタイムは2分04秒69（稍重）。

日本から参戦したシンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）は6着に敗れた。

日本から2年連続の参戦となったシンエンペラーは6着に敗れた。レースでは道中2、3番手追走で運んだが、直線の入口ではあっという間に1番人気のドラクロワが先頭へ。シンエンペラーはそのまま後方へ下がってしまい6着入線に終わった。勝利したドラクロワは主戦のR.ムーア騎手負傷のためC.スミヨン騎手にスイッチ。素晴らしい手綱さばきであっという間にライバルを差し切ってしまった。

【全着順】

1着 ドラクロワ

2着 アンマート

3着 ロイヤルチャンピオン

4着 ホタツェル

5着 ホワイトバーチ

6着 シンエンペラー（日本）

7着 ザーラン

8着 マウントキリマンジャロ