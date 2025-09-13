¤µ¤ó¤Þ¡¢ËüÇî¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎàÂç»´ÇÔá¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡Ö·Ý¿ÍÁíÅÝ¤ì¡×¡Ö¤Þ¤¿£±¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬13Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËüÇî¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¡ÈÂç»´ÇÔ¡É¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤È²»³Ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK2025¡÷Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£²Î¤Ë¤ÏÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¢MISIA¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¡¤È¤â¤³¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¡¢Little Glee Monster¡¢Rockon Social Club¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¢EXIT¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¥Õ¥§¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö·Ý¿ÍÁíÅÝ¤ì¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡£¡Ö²¶¤â°¤¤¤·¡¢²¬Â¼¤ÈEXIT¤À¤±¤Ë¤Ï¡¢¾®¸¯¤¤¤¢¤²¤Ê¥¢¥«¥ó¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤óÇã¤Ã¤Æ¤³¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¸å²ù¡¢²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥¹¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤ÈÃî¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤Î¸á¸å4»þ¤Ë³«±é¤·¤¿¡£³Ú²°¤â½ë¤¯¡¢¡Ö¾Ð¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ê¡£¸å¤Ç¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÈMISIA¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Á°Êý¤ÏMISIA¤äRockon Social Club¤Î²Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ï¤ë¤«¸åÊý¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¡Ö·Ý¿ÍÁ´°÷¡¢¡Ø¤¢¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ä¡Ù¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸µ¡¹¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¬Â¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·«¤ê½Ð¤¹¥³¥ó¥È¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯ÉÔÈ¯¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÉñÂæÎò50Ç¯¡¢¤Û¤Ü´°àú¶á¤¯¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ä¤¬¡¢¸«»ö¤ËÉé½ý¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìî³°¤ÈMISIA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï»ß¤á¤è¤¦¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥¶¥Þ¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢¤Þ¤¿1¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿50Ç¯¡£¤è¤í¤·¤¯º£¸å¤È¤â¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£