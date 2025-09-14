[9.13 ブンデスリーガ第3節](アリアンツ・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

[ハンブルガーSV]

先発

GK 1 ダニエル ホイアー

DF 17 ワルメド オマリ

DF 22 A. Soumahoro

DF 44 ルカ・ブシュコビッチ

MF 2 W. Mikelbrencis

MF 21 ニコライ・レンベルク

MF 24 N. Capaldo

MF 28 M. Muheim

FW 11 R. Königsdörffer

FW 20 ファビオ・ビエイラ

FW 38 A. Røssing-Lelesiit

控え

GK 26 ダニエル・ペレツ

DF 3 ノア・カッターバッハ

MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ

MF 8 ダニエル エルファドリ

MF 23 ヨナス メッフェルト

FW 9 ロベルト・グラツェル

FW 14 R. Philippe

FW 29 E. Sahiti

FW 45 Fabio Baldé

監督

Merlin Polzin

