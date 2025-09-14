バイエルンvsハンブルガーSV スタメン発表
[9.13 ブンデスリーガ第3節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル ホイアー
DF 17 ワルメド オマリ
DF 22 A. Soumahoro
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 2 W. Mikelbrencis
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 24 N. Capaldo
MF 28 M. Muheim
FW 11 R. Königsdörffer
FW 20 ファビオ・ビエイラ
FW 38 A. Røssing-Lelesiit
控え
GK 26 ダニエル・ペレツ
DF 3 ノア・カッターバッハ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 8 ダニエル エルファドリ
MF 23 ヨナス メッフェルト
FW 9 ロベルト・グラツェル
FW 14 R. Philippe
FW 29 E. Sahiti
FW 45 Fabio Baldé
監督
Merlin Polzin
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[ハンブルガーSV]
先発
GK 1 ダニエル ホイアー
DF 17 ワルメド オマリ
DF 22 A. Soumahoro
DF 44 ルカ・ブシュコビッチ
MF 2 W. Mikelbrencis
MF 21 ニコライ・レンベルク
MF 24 N. Capaldo
MF 28 M. Muheim
FW 11 R. Königsdörffer
FW 20 ファビオ・ビエイラ
FW 38 A. Røssing-Lelesiit
控え
GK 26 ダニエル・ペレツ
DF 3 ノア・カッターバッハ
MF 6 アルベール・サンビ・ロコンガ
MF 8 ダニエル エルファドリ
MF 23 ヨナス メッフェルト
FW 9 ロベルト・グラツェル
FW 14 R. Philippe
FW 29 E. Sahiti
FW 45 Fabio Baldé
監督
Merlin Polzin
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります