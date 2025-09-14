【ラ・リーガ第4節】(アノエタ)

ソシエダ 1-2(前半0-2)R・マドリー

<得点者>

[ソ]ミケル・オヤルサバル(56分)

[R]キリアン・ムバッペ(12分)、アルダ・ギュレル(44分)

<退場>

[R]ディーン・ハイセン(32分)

<警告>

[ソ]イゴール・スベルディア(6分)、アンデル・バレネチェア(45分+1)

[R]シャビ・アロンソ(34分)、キリアン・ムバッペ(62分)

観衆:36,958人

10人で逃げ切ったR・マドリーが開幕4連勝!! ソシエダ久保建英は今季初の途中出場、“左SB×2”の徹底警戒受ける

└久保建英、R・マドリー戦で今季初のベンチスタート…日本代表戦での負傷考慮か