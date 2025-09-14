¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹vs¥Ö¥é¥¤¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¡Û(¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 2-1(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ü]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È(18Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(61Ê¬)
[¥Ö]»°ãø·°(48Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ü]¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹(31Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·(36Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(45Ê¬+5)¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹(90Ê¬+6)
[¥Ö]¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(30Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼(57Ê¬)¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼(63Ê¬)¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð(73Ê¬)¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼(90Ê¬+3)
´Ñ½°:11,167¿Í
¨§»°ãø·°¤¬ÂÐ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï4µ¨Ï¢Â³ÃÆ¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï2Ï¢¾¡Æ¨¤¹¹õÀ±
¨¦»°ãø·°¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È!! ÂåÉ½ÌÀ¤±½éÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 2-1(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ü]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È(18Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(61Ê¬)
[¥Ö]»°ãø·°(48Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ü]¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹(31Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·(36Ê¬)¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥À¥à¥¹(45Ê¬+5)¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹(90Ê¬+6)
[¥Ö]¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(30Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼(57Ê¬)¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼(63Ê¬)¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð(73Ê¬)¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼(90Ê¬+3)
´Ñ½°:11,167¿Í
¨§»°ãø·°¤¬ÂÐ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï4µ¨Ï¢Â³ÃÆ¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤â¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï2Ï¢¾¡Æ¨¤¹¹õÀ±
¨¦»°ãø·°¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È!! ÂåÉ½ÌÀ¤±½éÀï¤ÇÆ±ÅÀÃÆ