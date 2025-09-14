負傷から復帰の田中碧はベンチ入りも出番なし…リーズ、後半ATの痛恨オウンゴールでフルハムに完封負け
[9.13 プレミアリーグ第4節 フルハム 1-0 リーズ]
プレミアリーグは13日、第4節を行い、日本代表MF田中碧が所属するリーズがフルハムのホームに乗り込み、0-1の完封負けを喫した。ベンチ入りした田中の出場はなかった。
昇格組のリーズは開幕戦でエバートンを1-0で下して白星スタートを切り、その後はアーセナルに0-5で敗れ、ニューカッスルと0-0のドロー。1勝1分け1敗でフルハム戦を迎えた。第2節アーセナル戦で負傷した田中はベンチ入りを果たしている。
敵地での一戦となったリーズはゴールに迫る場面を創出しながらも、前半43分にFWドミニク・カルバート・ルーウィンの落としからMFショーン・ロングスタッフが放った右足のシュートがクロスバーをかすめるなど、得点を奪えず。しかし、前半のフルハムのシュート数をゼロに抑え、0-0で前半を折り返した。
後半3分にはリーズが好機を迎え、左サイドのMFアントン・シュタハが送ったラストパスにMFブレンデン・アーロンソンがダイレクトで合わせたが、GKベルント・レノに阻まれてネットを揺らすには至らなかった。
13分にはフルハムMFハリー・ウィルソンに強烈な直接FKを枠内に飛ばされるも、横っ飛びしたGKカール・ダーロウが弾き出す。さらに26分にはPA内に持ち込んだMFエミール・スミス・ロウの左足のシュートをダーロウが辛うじて阻むなど、フルハムにも得点を許さない。
さらに45+4分にはワンツーで中央に入り込んだFWケビンの鋭いシュートをダーロウが弾き出すなど、リーズ守護神が奮闘。しかし、このプレーで与えたCKからDFガブリエル・グズムンドソンが痛恨のオウンゴール。終盤でリードを奪われたリーズはそのまま逃げ切りを許し、フルハムが1-0の完封勝利で今季初白星を獲得した。
