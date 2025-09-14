三笘薫が対ボーンマス戦4季連続弾で今季初ゴールも…ブライトンは2連勝逃す黒星
[9.13 プレミアリーグ第4節 ボーンマス 2-1 ブライトン]
ブライトンは13日、プレミアリーグ第4節のボーンマス戦で1-2の敗戦を喫した。MF三笘薫はフル出場してヘディングシュートで今季初ゴールを奪った。
国際Aマッチウィークを挟んで2連勝を目指すブライトンだが、キックオフ直後にアクシデントが発生。MFジャック・ヒンシェルウッドがプレー続行不可能となり、開始3分でMFヤシン・アヤリとの交代を余儀なくされた。
さらにブライトンは前半15分、DFマキシム・デ・クーパーが相手選手と接触した勢いそのままピッチ脇の看板と衝突して治療を余儀なくされた。ボーンマスは相手が一時的に10人となる中で同18分、デ・クーパーが不在の右サイドに浮き球を蹴ると2次攻撃からMFアレックス・スコットがミドルシュートを決めて先制に成功した。
追いかけるブライトンは前半24分、デ・クーパーも負傷交代でDFフェルディ・カディオールと入れ替わることとなり、早々に残り交代回数が1回になった。なかなかチャンスを作れない中で同40分、MFヤンクバ・ミンテがMFジョルジニオ・ルターのパスに反応して右サイドを突破したが、やや角度のないところから放ったシュートはGKジョルジェ・ペトロビッチに阻まれた。
ブライトンは前半になかなかチャンスを作れなかったが後半3分、ミンテが右サイドからクロスを上げるとファーサイドから三笘がヘディングシュート。これがゴールネットを揺らして同点ゴールになった。三笘は昨季リーグ戦で10得点を記録し、待望の今季初ゴールになった。またボーンマス戦での得点は4シーズン連続になった。
この得点からブライトンにリズムが生まれ、三笘がスピードに乗ってペナルティエリア手前まで持ち運ぶ場面もあった。
ところが後半14分、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケがFWエバニウソンを倒してPKを献上。MFアントワーヌ・セメニョが決めて再びボーンマスが前に出た。これが決勝点となり、ブライトンは2試合ぶりとなる今季2敗目となった。
