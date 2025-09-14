マドリー戦で66分からピッチに立った久保。 (C)Getty Images

写真拡大

　現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、その日本代表MFの古巣である強豪レアル・マドリーと対戦した。

　日本代表帰りの久保が今季初のベンチスタートとなったソシエダは12分、バックパスのミスをエムバペにかっさらわれ、独走から先制を許す。

　その３分後にもエムバペに際どいシュートを浴びたが、ポストに救われる。

　その後もピンチが続いたなかで迎えた32分、カウンターから裏抜けしたオジャルサバルが相手CBハイセンに倒され、レッドカードを誘発。数的優位となる。

　しかし44分、エムバペに左サイドから抉られ、アルダ・ギュレルに追加点を許す。
 
　ハーフタイムには久保を投入しなかったソシエダは50分、マリンのシュートが左ポストに当たった後、右ポストに当たり、チャンスを逃す。

　それで、その４分後にカルバハルのハンドでPKを獲得、これを主将のオジャルサバルが決めて、１点差に迫る。

　65分にもオジャルサバルにチャンスが訪れるも、GKクルトワにセーブされる。

　66分、ゲデスに代わって、ようやく久保がピッチに立つ。

　75分には、久保が新戦力のカルロス・ソレールとのワンツーでチャンスを作るも、相手DFに阻まれる。その後も果敢に仕掛けてクロスを送り込むも、味方には合わない。

　85分にも右足でふわりとしたクロスを上げて好機を創出も、ゴールには繋がらない。

　その後に、敵DFカレーラスに後方からタックルを受けて、うずくまるもプレーを続行する。

　ホームチームはこのまま１−２で敗戦。連敗で開幕から４戦未勝利（２分け２敗）となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】