日本代表帰りの久保建英は今季初のスタメン落ち→途中出場で好機創出も…ソシエダは10人のマドリーに１−２敗戦、開幕４戦未勝利
現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが、その日本代表MFの古巣である強豪レアル・マドリーと対戦した。
日本代表帰りの久保が今季初のベンチスタートとなったソシエダは12分、バックパスのミスをエムバペにかっさらわれ、独走から先制を許す。
その３分後にもエムバペに際どいシュートを浴びたが、ポストに救われる。
その後もピンチが続いたなかで迎えた32分、カウンターから裏抜けしたオジャルサバルが相手CBハイセンに倒され、レッドカードを誘発。数的優位となる。
しかし44分、エムバペに左サイドから抉られ、アルダ・ギュレルに追加点を許す。
ハーフタイムには久保を投入しなかったソシエダは50分、マリンのシュートが左ポストに当たった後、右ポストに当たり、チャンスを逃す。
それで、その４分後にカルバハルのハンドでPKを獲得、これを主将のオジャルサバルが決めて、１点差に迫る。
65分にもオジャルサバルにチャンスが訪れるも、GKクルトワにセーブされる。
66分、ゲデスに代わって、ようやく久保がピッチに立つ。
75分には、久保が新戦力のカルロス・ソレールとのワンツーでチャンスを作るも、相手DFに阻まれる。その後も果敢に仕掛けてクロスを送り込むも、味方には合わない。
85分にも右足でふわりとしたクロスを上げて好機を創出も、ゴールには繋がらない。
その後に、敵DFカレーラスに後方からタックルを受けて、うずくまるもプレーを続行する。
ホームチームはこのまま１−２で敗戦。連敗で開幕から４戦未勝利（２分け２敗）となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
