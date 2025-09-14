◇セ・リーグ 阪神10―11巨人（2025年9月13日 東京D）

【赤星憲広 視点】2軍調整が長かった原口文仁内野手（33）が5―6の5回1死満塁から代打で登場し、今季初安打となる投手強襲内野安打を放った。試合を振り出しに戻し、虎党に「代打の神様」復権へアピール。本紙評論家・赤星憲広氏（49）もCS、日本シリーズの短期決戦に向け、チームにとって貴重な右の代打の躍動を、この日の収穫に挙げた。

気持ちがこもった原口の一打だった。141キロに必死に食らいついた打球が、高梨のグラブをはじくと、迷わずに一塁にヘッドスライディング。見ている人に訴えるプレーで、同点の投手強襲安打。今季初安打で初打点を叩きだした。

結果的に試合には敗れたが、この1本は原口にとっても、チームにとっても大きいと感じた。CSファイナルS、そして日本シリーズへと続く短期決戦に向け、阪神で手薄だった右の代打に、経験豊富な戦力が加わったのは大きい。

11日のDeNA戦（甲子園）でスタメン出場したときは「ヒットを打ちたい」という気持ちが過剰になっていた印象だった。結果を出すことができずに、長くファームで調整してきたから無理もないところだが、この1本は原口が自分の打撃を取り戻すきっかけになるはずだ。

「代打の代打」で名前がコールされた時の東京ドームは、すごく盛り上がっていた。ひと振りにかけてきた原口は必死にバットを振り、必死に走って、チームに得点をもたらした。何かをやってくれるはず。その存在感を発揮した。7回には糸原も代打で右前打。左右の代打の切り札がシーズン終盤にそろい踏みできたことは、攻撃のバリエーション増にもつながる。先発を早めにスイッチすることも多い短期決戦では、代打のウエートも高まるからだ。

原口が示した執念は、若手にも刺激を与えるはずだ。日替わり起用となっている左翼は、そろってパンチ力不足という現実がある。巨人戦スタメンだった小野寺もせっかくのチャンスだったのに、簡単に追い込まれ、2打席連続空振り三振。勝負どころを任せられる働きにはなっていなかった。いい形のヒットでなくてもいい。とにかく攻撃をつなぐ――という原口の姿勢に、学ぶべき点は多い。 （スポニチ本紙評論家）