◇セ・リーグ 阪神10―11巨人（2025年9月13日 東京D）

自身の成績で毎年のように過去の記録を掘り起こす近本が、また一つの節目に到達した。4回の二盗でリーグトップを独走する30盗塁。キャリア4度目の到達は、球団では7度達成した赤星憲広氏（本紙評論家）に続く2人目だ。かつて中野に「30盗塁いかないと盗塁王じゃない」とハッパをかけたことがあるこだわりの数字を、3年ぶりに達成した。

完璧なスチールだった。2死一、三塁。左腕・横川のモーションを完全に盗み、試合前時点でリーグトップの盗塁阻止率・500を誇った岸田の肩をもってしても楽々のセーフだった。技、スピードを凝縮した走りで通算198盗塁。プロ野球81人目、球団3人目の通算200盗塁に、あと2に迫った。

しかし、試合後、東京ドームのファンへのあいさつの場に姿を見せなかった。盗塁につながった出塁は死球によるもので、横川のボールを左前腕に受けていた。その残像が残っていたのか、5回に回ってきた次の打席は、同じ左腕の高梨のスライダーに踏み込んでいけずに空振り三振をした。その裏の守りで退き、試合中に球場を出たとみられる。

心配される状態について、藤川監督は「まあまた。まだわからない状況ですから」と話すにとどめた。山下幸志チーフトレーナーは病院での診察の有無の明言は避けつつ、「その後、試合に出ていますから」と語った。この言葉から、大きなアクシデントではないことをうかがわせた。

残り13試合。この日1安打を加え、広島・小園、中日・岡林らと激しい争いをする最多安打のタイトルも懸かっている。大事に至っていないことも願うばかりだ。 （倉世古 洋平）