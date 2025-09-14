◇セ・リーグ 阪神10―11巨人（2025年9月13日 東京D）

畠が“古巣斬り”を果たした。5回から3番手で登板し、2回1安打無失点。慣れ親しんだ東京ドームのマウンドで、巨人ファンも見守る中、躍動した。

「なんとか2イニング抑えられて良かった」

10―6となった直後から登板。点取り合戦の中でも地に足を着けていた。5回は1死一塁から中山を二ゴロ併殺に料理。続く6回も1死一塁で代打・大城卓を二ゴロ併殺に仕留め切り抜けた。バックの支えにも助けられ、並べた2つの「0」。守備陣全員とハイタッチを交わし、ベンチ奥へと引き下がった。

試合前には、阿部監督ら元同僚とあいさつを交わした。時折、笑顔を見せながら交流を楽しんだが、試合では無失点で“恩返し”してみせた。「“クソ畠”って言われるくらい頑張りたいです」。古巣にとっての天敵となる決意を示し、「HANSHIN」の文字が躍る胸を張った。

「中継ぎなんで。与えられたところを100点の投球で帰れるように」。これで5試合連続無失点。ポストシーズンも1軍で腕を振るべく、アピールを続ける。（松本 航亮）