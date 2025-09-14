【今日の献立】2025年9月14日(日)「サンマの梅おかか煮」
【主菜】サンマの梅おかか煮
圧力鍋を使って、柔らかいサンマの煮物に。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：386Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）サンマ (生)2~3尾 ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ1
梅干し 3個
水 200~300ml
かつお節 5g
【下準備】サンマは尾から頭に向かって、包丁でぬめりをこそげ取る。頭と尾を切り落としてワタを取り、きれいに水洗いして水気を拭き取り、長さを3等分に切る。梅干しは種を取り、粗くちぎる。
©Eレシピ
【作り方】1. 圧力鍋にサンマと＜調味料＞の材料を入れる。強火にかけ、圧力がかかったら弱火にし約8分加圧する。火を止め、圧が下がるまで放置する。
©Eレシピ
水はサンマが半分ほど浸る位入れます。圧力鍋の最低水分量を下回らないよう入れてください。お持ちの圧力鍋の使い方にあわせて調理してください。
2. 圧が下がったら蓋をあけ、かつお節を加えて中火にかける。煮汁を半量に煮詰め、器に盛る。
©Eレシピ
自然に冷ますとより味が染みて美味しくなります。
【スープ・汁】塩麹豚汁
みその代わりに塩麹。優しい味わいの具だくさん豚汁。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)100g
大根 3cm
ニンジン 1/4本 ゴボウ 1/2本 だし汁 600ml
塩麹 大さじ2~3
ネギ (刻み)大さじ1.5
【下準備】豚肉は大きければ、ひとくち大に切る。大根、ニンジンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ゴボウはたわしで水洗いし、斜め薄切りにして水に放って水気をきる。
©Eレシピ
大根は100g、ニンジンは40g、ゴボウは100gを目安にしています。
【作り方】1. 鍋に分量外のサラダ油をひき、中火で豚肉を炒める。半分ほど火が通ったら、大根、ニンジン、ゴボウを加えサッと炒める。
©Eレシピ
2. (1)にだし汁を加え、野菜に火が通るまで中火で煮る。途中、アクを取り、塩麹を加え、1〜2分ほど煮る。器に注ぎ、ネギをのせる。
©Eレシピ
【副菜】白菜の即席漬け ユズコショウ風味
塩もみした野菜にユズコショウ。ピリッと辛い即席漬け。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：25Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）白菜 2枚
ニンジン 1/4本 塩 小さじ1/2
ユズコショウ 大さじ1/2
【下準備】白菜は長さ4cmに切り、軸は縦に細切りにし、葉は横に細切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
©Eレシピ
白菜は250g、ニンジンは40gを目安にしています。
【作り方】1. 抗菌袋に白菜とニンジン、塩を入れて揉む。水気が出たら絞り、ユズコショウを混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ