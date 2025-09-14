プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サンマの梅おかか煮」 「塩麹豚汁」 「白菜の即席漬け ユズコショウ風味」 の全3品。
サンマと豚汁にユズを使った副菜。ちょっと早めの秋献立。

【主菜】サンマの梅おかか煮
圧力鍋を使って、柔らかいサンマの煮物に。

©Eレシピ


調理時間：25分
カロリー：386Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

サンマ  (生)2~3尾 ＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ1
  梅干し  3個
  水  200~300ml
かつお節  5g

【下準備】

サンマは尾から頭に向かって、包丁でぬめりをこそげ取る。頭と尾を切り落としてワタを取り、きれいに水洗いして水気を拭き取り、長さを3等分に切る。梅干しは種を取り、粗くちぎる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 圧力鍋にサンマと＜調味料＞の材料を入れる。強火にかけ、圧力がかかったら弱火にし約8分加圧する。火を止め、圧が下がるまで放置する。

©Eレシピ


水はサンマが半分ほど浸る位入れます。圧力鍋の最低水分量を下回らないよう入れてください。お持ちの圧力鍋の使い方にあわせて調理してください。
2. 圧が下がったら蓋をあけ、かつお節を加えて中火にかける。煮汁を半量に煮詰め、器に盛る。

©Eレシピ


自然に冷ますとより味が染みて美味しくなります。

【スープ・汁】塩麹豚汁
みその代わりに塩麹。優しい味わいの具だくさん豚汁。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)100g
大根  3cm
ニンジン  1/4本 ゴボウ  1/2本 だし汁  600ml
塩麹  大さじ2~3
ネギ  (刻み)大さじ1.5

【下準備】

豚肉は大きければ、ひとくち大に切る。大根、ニンジンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ゴボウはたわしで水洗いし、斜め薄切りにして水に放って水気をきる。

©Eレシピ


大根は100g、ニンジンは40g、ゴボウは100gを目安にしています。

【作り方】

1. 鍋に分量外のサラダ油をひき、中火で豚肉を炒める。半分ほど火が通ったら、大根、ニンジン、ゴボウを加えサッと炒める。

©Eレシピ


2. (1)にだし汁を加え、野菜に火が通るまで中火で煮る。途中、アクを取り、塩麹を加え、1〜2分ほど煮る。器に注ぎ、ネギをのせる。

©Eレシピ



【副菜】白菜の即席漬け ユズコショウ風味
塩もみした野菜にユズコショウ。ピリッと辛い即席漬け。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：25Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

白菜  2枚
ニンジン  1/4本 塩  小さじ1/2
ユズコショウ  大さじ1/2

【下準備】

白菜は長さ4cmに切り、軸は縦に細切りにし、葉は横に細切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。

©Eレシピ


白菜は250g、ニンジンは40gを目安にしています。

【作り方】

1. 抗菌袋に白菜とニンジン、塩を入れて揉む。水気が出たら絞り、ユズコショウを混ぜ、器に盛る。

©Eレシピ