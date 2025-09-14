◇イングランド・プレミアリーグ第4節 ブライトン1―2ボーンマス（2025年9月13日 英国・ボーンマス）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が13日、敵地で行われたボーンマス戦で今季初ゴールを決めた。中盤の左サイドで先発すると、0―1の後半3分にMFミンテの右クロスにファーサイドで反応。左ポストが視界に入るゴールに近い位置から頭で叩き込んだ。

プレミアリーグ挑戦3季目だった昨季は日本選手では初めてとなる2桁の10得点を達成。それでも「悪くない数字ですけど、もっと伸ばせた」と満足はしていない。チームが8位にとどまって欧州カップ戦出場権を逃したことを挙げ「ヨーロッパを取れてないってところが全て」と嘆いていた。

修了後にW杯北中米大会を控える大事なシーズンで、貪欲に成長を見据える。先日の日本代表遠征では先発したメキシコ戦（6日）に0―0で引き分け、途中出場した米国戦（9日）は0―2で敗戦。自身もチームも無得点に終わり「自分がもっと違いを出さないといけない」と訴えていた。

10月には日本国内でパラグアイ（10日）、ブラジル（14日）と対戦。この日は三笘がフル出場した中で試合は1―2で敗れたが、まずはブライトンで結果を残し、次回の代表戦に向けて力を蓄えていく。