º´Ìî³¤½®¤¬ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡Ä¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤êÏ¢¾¡¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤Ï¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ1Ê¬1ÇÔ¤ÈÌ¤¤À¤ËÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£º´Ìî³¤½®¤ÏÁ°Àá¤Ë°ú¤Â³¤¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ò²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ë¤¬7Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢15Ê¬¸Â¤ê¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¥ó¥Á¥§¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¤¬Áá¤¯¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï½ù¡¹¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¡¢²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È32Ê¬¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£¥¶¥ô¥§¥ë¡¦¥·¥å¥é¡¼¥¬¡¼¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¨¥¼¥¥¨¥ë¡¦¥Ð¥ó¥º¥¸¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤À¤Ã¤¿¡£40Ê¬¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥«¥è¥³¤¬±¦¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ±û¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¤Èº¸Â¤ò°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ75Ê¬¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÊø¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï0¡Ý1¤Ç¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¼¡Àá¤Ï20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥±¥ë¥ó¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý1¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡40Ê¬¡¡¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ð¥«¥è¥³¡Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ë
