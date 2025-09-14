¾ï½»Ï¡

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹£é£îÂçÂ¼¡¡£·¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡¾ï½»Ï¡¡Ê£²£´¡áº´²ì¡Ë¤¬°ú¤­Åö¤Æ¤¿£³£°¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¼Ô¤Î¶¶ËÜ±Ñ°ì¤¬¿­¤Ó´ó¤ê¤ÎÄ´À°¤ò»Ü¤·¤ÆÃæ·øµé¡£¡Ö¿­¤Ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ú¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¡¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²óÅ¾¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â­¤Ï°­¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£

¡¡Á°Àá¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Ä¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æº£Ç¯£µ£Ö¡£ÍèÇ¯£³·î¤Î³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ø¤È¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¤Ê¤É¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤À¡£ÅöÃÏÂçÂ¼¤Ç¤Ï²áµî£³²ó¤ÎÍ¥½Ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÎ¶¿ÀÁªÈ´¡×¤Î£±¹æÄú¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É£ÖÍ­ÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂçÂ¼½é£Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò­àÅö³Î­á¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£