¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û½¡¹Ô¼£ºÈ £³ÆüÌÜ32°Ì¤Ë¸åÂà¤â¡ÄÈá´Ñ¤Î¿§¤Ê¤·¡Ö¼êÁ°´ó¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÂè£±£¹²ó£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¡¦¥Ú¥éË·¥·¥ç¥Ã¥×ÇÕ¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½¡¹Ô¼£ºÈ¡Ê£²£¸¡á¹Åç¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡ÖÀäÂÐÀÚ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿¡×¤¿¤á£³¥³¡¼¥¹¡¦ºÊÄ»¿¸Ìé¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òÍá¤Ó¤Æ£µÃå¡£ÆÀÅÀÎ¨£´¡¦£·£µ¡¢£³£²°Ì¤È¸·¤·¤¤¾¡Éé¶î¤±¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À¼êÁ°´ó¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤âÁ´Â®¤Ç¹Ô¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤ÈÈá´Ñ¤Î¿§¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¤µ¤é¤ËÉñÂæ¤¬µÜÅç¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µ¤¹ç¤âÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£º£Àá¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ØÆ²¡¹¤È¾è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£