バサッと羽織るだけでOK！【ハニーズ】おしゃれに体型カバー♡「高見えジレ」

トップス1枚だとなんだか物足りない……。そんなときはプラスワンできちんと感がアップし、おしゃれな雰囲気もまとえる【ハニーズ】の「高見えジレ」が頼りになりそう。今回は長めの着丈で体型カバーにも一役買ってくれそうな、テーラードジレとロングジレをご紹介。洗濯機で洗えてシワになりにくく、お手入れも簡単。ストレッチ素材で動きやすさも備わったジレは、休日にもお仕事にも、毎日のコーデに活躍しそうです。

体型カバーしながらスタイルアップを狙えるテーラードジレ

【ハニーズ】「テーラードジレ」\4,480（税込）

テーラードデザインのジレは、バサッと羽織るだけできちんと感のあるスタイルに。お仕事コーデにはもちろん、デイリーカジュアルを格上げしたいときにも重宝しそう。ウエストを程よくシェイプしたスッキリシルエットと、ヒップまで隠れる長めの着丈で、スタイルアップと体型カバーを両立できるのも嬉しいところ。

大人に似合う最旬きれいめカジュアルコーデ

ナロースカートを合わせたキレイめコーデ。ロゴTでカジュアルに着崩すことで、こなれ感アップを狙えそう。気温に合わせてインナーをチェンジすれば、夏→秋のシフトコーデも上手くいきそうです。ローファーを合わせれば、さりげなくカジュアルな印象もプラス。

おしゃれに体型カバーできてコーデも格上げできるロングジレ

【ハニーズ】「ロングジレ」\3,980（税込）

深めのVネックとカラーレスデザインが、洗練された印象を与えるジレ。ストンと落ちるIシルエットが美しく、優美な雰囲気も演出。1点投入するだけでコーデを格上げできそうな高見えアイテムです。ヒップがすっぽり隠れるロング丈なので、体型カバーしながらおしゃれを楽しみたい人の強い味方になりそう。

セレモニーシーンにもぴったりのセットアップ風コーデ

テーパードパンツを合わせてセットアップ風にすると、セレモニーシーンにもぴったりのコーデに。カラーレスタイプなので、襟付きデザインやハイネックタイプのトップスも、バランスよく着こなせそうです。テーパードパンツをフレアジーンズにチェンジすれば、今どきのきれいめカジュアルコーデも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：mana.i