「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本６−５パナマ」（１２日、沖縄セルラースタジアム那覇）

２次リーグが行われ、日本は延長九回タイブレークの末、パナマに６−５でサヨナラ勝ちし、２次リーグ１試合を残して無敗で決勝進出を決めた。韓国に勝った米国と１４日に頂点を争う。延長八回に４点を勝ち越されたが、阿部葉太外野手、奥村凌大内野手、為永皓内野手（いずれも３年・横浜）の３連続適時打で追い付き、九回１死満塁から岡部飛雄馬内野手（３年・敦賀気比）がサヨナラスクイズを決めた。２次リーグは２組に分かれた１次リーグでの当該対戦成績を持ち越し、別組だった３チームと対戦。日本は４勝となった。

為永の口が動いた。「落ちてくれ、落ちてくれ！！」。１点差に迫った延長タイブレークの八回１死一、二塁。逆方向へしぶとく運んだ白球には執念が乗り移った。左翼線へ落ちると、二走・阿部が生還。４点ビハインドを土壇場で追いついた。

「横浜での平塚学園戦が頭に浮かんで、『いけるな』と思いました」

為永が逆転サヨナラ勝利を飾った今夏神奈川大会・準々決勝を想起したのは、４点を追った延長八回１死満塁の場面だ。打席には、同戦でサヨナラ打を放った主将の４番・阿部。初球の変化球を右前にはじき返し、まずは１点を返した。なおも満塁では、奥村凌が２点適時打をマーク。最後は為永が殊勲の一打を放ち、“横浜トリオ”で意地の同点劇を演じた。

「逆境に立たされても諦めずに、やってきたことを信じてプレーすることは横浜高校で学んだ。それが日本代表の舞台でも通用しているのかなと思います」。小倉全由監督（６８）も「オールジャパンで、選手たちのつながりで打った。横浜高校でしっかり鍛えられた土台がある」とたたえた。

５−５の延長九回１死満塁では岡部がスクイズを決め、三走・為永がサヨナラの生還。劇的勝利で２大会連続の決勝進出を決めた。対戦相手も１１日の２次リーグ初戦で勝利した米国に決まり、「絶対に勝つ気で来ると思うので、その気持ちを上回れるように」と為永。名門の誇りも胸に、２連覇達成へ挑む。