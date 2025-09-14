¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡ÛÎÓÈþ·û¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¡¡ÁêËÀ59¹æµ¡¤òÀä»¿¡Ö¿¤Ó¤¬È¾Ê¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌµÅ¨¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓÈþ·û¡Ê£µ£°¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¡¢£±£±£Ò¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»ÃæµÕÅ¾¤ÇÏ¢¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö½ÐÂ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤«¤«¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂÀïÂ¤¬¤¤¤¤¡£ÌÄÌç¤Î£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÆþ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÁêËÀ¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê£µ£¹¹æµ¡¤òÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤³¤ì¤Ç¿¤Ó¤¬È¾Ê¬¤Ä¤¤¤¿¤éÌµÅ¨¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âºÇ¶¯ÁêËÀ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£