¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û¼ãÎÓµÁ¿Í¤¬£²£²¹æµ¡¥²¥Ã¥È¡¡Á°Àá¡¢À¾¶¶ÆàÌ¤¤¬ÁªÈ´Àï£¶¹æÄú£²Ãå
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖÂè£´£´²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓµÁ¿Í¡Ê£²£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤¿£²£²¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¤È¿ô»ú¤ÏÄã¤á¡£Á°Àá¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤ÏÅÓÃæµ¢¶¿¤â½éÆü¥á¥¤¥ó¤Î¹¾¸ÍÀîÁªÈ´¤Ç£¶¹æÄú£²Ãå¤Ê¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¤¼«ÂÎ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¤Ï¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ï¤Ê¤·¡£¥¿¥¤¥àÂ¬Äê¤Î¤ß¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¸¡¤Ï»²¹Í³°¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ²ø¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜÂÎ¤«¤éÀ°È÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜÈÖ¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÁ´¤ÎÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡£²ÀáÁ°¤ÎÂ¿ËàÀî¤Ç£²Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Á°Àá¤ÎµÜÅç¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¶·¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¼¡Àá¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼½Ð¾ì¤¬¹µ¤¨¤ë¡£º£Àá¤â¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·ÂçÉñÂæ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£