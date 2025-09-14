パルファン・クリスチャン・ディオール新作「ルージュ」艶と色持ちを叶えるオン ステージ登場

2025年9月19日（金）、パルファン・クリスチャン・ディオールから新リップスティック「ルージュ ディオール オン ステージ」が全国発売されます（16日より一部先行発売）。艶めく輝きと長時間続く色持ちを叶えた新処方は、女性たちのリップ体験をアップデート。数量限定を含む全10色展開で、毎日のメイクを華やかに彩る注目のアイテムです。

ツヤと色持ちを両立する新処方

「ルージュ ディオール オン ステージ」は、独自のダブルフェーズ テクノロジーを採用。

ピグメントがしっかり定着するカラーフェーズと、潤いのある輝きを与えるオイルフェーズが融合し、なめらかな付け心地と美しい発色を長時間キープします。

保湿効果も高く、色落ちやにじみを防ぎながら、まるでスポットライトを浴びたような仕上がりを叶えてくれます。

トムフォードビューティの名作アイシャドウ♡幻の「メタリック モーブ」復刻

デザインも新しく、美しいシルエット

ユニークなミッドナイトブルーのケースに、シルバーのカナージュモチーフと反転したCDロゴをあしらった新しいパッケージ。

唇にフィットするアプリケーターは、上唇のキューピッドボウや下唇のラインを美しく描き、一塗りでプロ級の仕上がりに。ディオールならではの洗練された美学を感じられるデザインです。

豊富なカラーバリエーション

120 アイコニック ローズ シャイン：ローズヌード

226 ダーリン ブラッシュ シャイン：コーラルピンク

168 コッパー アトラクション シャイン：コッパーブラウン

185 アルティメット ピンク シャイン：ミルキーピンク

390 レッドウッド スター シャイン：深みのあるレッドウッド

222※ コンフィデント ヌード シャイン（数量限定）

425 ワイルド ローズウッド シャイン

496 ベリー アティチュード シャイン

550 レッド ショック シャイン

565※ フィアレス ブラウン シャイン（数量限定）

全10色展開（うち数量限定2色）で、肌色やシーンを選ばず使えるラインナップ。

価格は各5,400円（本体価格）、税込5,940円。発売は2025年9月19日（金）、公式オンラインでは9月16日（火）より先行販売されます。

スポットライトに導く新「ルージュ」

「ルージュ ディオール オン ステージ」は、ただのリップではなく、自信を引き出し輝きを添える存在♡

ツヤ・発色・デザイン、そのすべてが女性を主役にしてくれる新時代のリップです。毎日のメイクに華やぎを与える特別な1本を、ぜひこの秋のコレクションに加えてみてください。