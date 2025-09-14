戦後80年にあたっての原爆犠牲者の慰霊や、国民文化祭などへの出席のために長崎県訪問中の、天皇皇后両陛下の2日目を終えての感想が、13日夜、宮内庁から公表されました。

なお13日、愛子さまは全ての日程を終え、一足先に帰京されています。

以下、両陛下の感想を全文で紹介します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

きょうは午前に「恵みの丘長崎原爆ホーム」を訪問し、入所者の方々と懇談しました。このホームは、原爆で大勢の生徒さんを亡くされた純心女子学園のシスター方が、生徒さんたちの慰霊のために、その生徒たちに代わって原爆で傷つかれた方々を迎え、幸せな生活を送ることが出来るよう願って作られ、運営されてきた原爆ホームと伺い、感銘を受けました。

原爆で大変な思いをされた入所者の方々が、今、このホームで穏やかな日々を送っておられることに、安堵（ど）しうれしく思いました。入所者の方々からは、被爆体験やその後の様々な困難、また、そうしたご苦労を乗り越えて来られたお話を伺いました。

私たちと一緒に、愛子も熱心に耳を傾けて、入所者の方々のお話を伺っており、皆さんが経験された大変な苦難の一端に触れることを通じて、戦争の悲惨さや平和の大切さについて思いを新たにしたものと思います。

また、午後は長崎県美術館を訪問し、第25回全国障害者芸術・文化祭の「全国障がい者作品展〜アール・ブリュット展〜」を鑑賞しました。出展された作家の方々が描かれた色彩豊かなアクリル画や精緻な鳥瞰図、独創的な切り絵について、それぞれ集中力を要する制作過程と出来上がった作品の繊細さや美しさが深く心に残りました。また、作家の方々やご家族から、作品の特徴や工夫したところなどを伺い、作家の皆さんの作品制作にかける情熱を肌で感じることが出来ました。全国障害者芸術・文化祭をはじめとする様々な催しを通じて、障害のある方々が制作された作品の素晴らしさがより多くの人々に知られるようになることを願っております。

きょうは、雨も降る蒸し暑さの中、多くの県民の皆さんに温かく迎えていただいたことに感謝いたします。あすの国民文化祭事業「みんな集まれ！ダンス&ダンス」や「ながさきピース文化祭2025」開会式を楽しみにしています。