三笘薫の今季初ゴールはヘディングシュート!! 代表明け初戦で同点弾
[9.13 プレミアリーグ第4節 ボーンマス - ブライトン]
ブライトンのMF三笘薫が13日、プレミアリーグ第4節のボーンマス戦で今季初ゴールを決めた。
1点ビハインドで折り返した後半3分、MFヤンクバ・ミンテのクロスをファーサイドからヘディングシュート。前半にチームのチャンスが限られていた中、ヘディングシュートで試合を振り出しに戻してみせた。
昨季はプレミアリーグで10得点を記録。日本代表活動後の初戦で今季初ゴールとなった。
ブライトンのMF三笘薫が13日、プレミアリーグ第4節のボーンマス戦で今季初ゴールを決めた。
1点ビハインドで折り返した後半3分、MFヤンクバ・ミンテのクロスをファーサイドからヘディングシュート。前半にチームのチャンスが限られていた中、ヘディングシュートで試合を振り出しに戻してみせた。
昨季はプレミアリーグで10得点を記録。日本代表活動後の初戦で今季初ゴールとなった。
待望の今季リーグ戦初ゴール ‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 13, 2025
右の大外 #ミンテー が上げたクロス
飛び込んできたのは左の大外 #三笘薫
代表ウィーク明け初戦で
同点ゴールの大仕事
プレミアリーグ第4節#ボーンマス v #ブライトンhttps://t.co/XmgVU30A0O pic.twitter.com/M9LJ6Ec2RK