見た目も味も心をつかむ

新作&限定スイーツが勢揃い

9月11日(木)よりスタートしたジェイアール名古屋タカシマヤの「秋の大北海道展」は、毎回大人気のグルメイベント！

今秋は、開店25周年を記念して過去最長の20日間開催＆全112店舗が大集結！

中でも注目したいのは、北海道ならではの美味しさに加えて、見た目にも可愛いスイーツの数々！

というわけで「秋の大北海道展」の紹介記事第2弾となる今回は、スイーツのみを厳選ピックアップ！

名古屋にいながら北海道気分を満喫できる、心ときめく甘い世界をご紹介します。

思わず笑顔に!映え確スイーツ

①prunelle(プリュネル)

ルルーラ＆ロールロール1,620円

（各日200セット）

クマ型のムース＆チーズケーキにシマエナガのギモーブを添えた"食べるのがもったいない"スイーツ。

クマ型ムースにりんごコンポートやブルーベリー、シマエナガのギモーブまで添えたキュートな一品。“食べるのがもったいない”と話題のスイーツです。

②元祖クマヤキ

クマヤキ280円

クマ型が愛らしいたい焼き風スイーツ。

粒あんや豆乳クリーム入りで素朴な甘さ。見た目も味もほっこり！

北海道ならではの素材を

③furano bijou(フラノビジュー)

バタークリームと果実ジュレのミルフィーユ

898円～934円

（各日100個×2回限定）

栗クリームとカシスジュレ、またはぶどうクリームと洋梨ジュレの2種類。

バタークリームと果実の甘酸っぱさが絶妙なミルフィーユ。

④CAFE de ROMAN

ハスカップのチーズモンブランタルト

756円

（各日200個限り）

北海道産ハスカップをふんだんに使った爽やかタルト。

酸味とチーズのハーモニーが相性バツグンです。

⑤さつまいも菓子専門店 十芋

芋蜜ソフト651円

（各日200個限り）

自然な甘みのソフトに芋蜜と芋チップをトッピング。

秋らしい味覚を堪能できます。

定番ブランドの新提案

⑥MILK DO dore iku？

あんバター/カスタード/芳醇メロン

350円～400円

（各日数量限定）

ふわふわの生地に選べる3種類のクリームをサンド。

芳醇メロンはジェイアール名古屋タカシマヤ限定のフレーバーです。

⑦MORIHICO.

JBソフトクリーム(ミックス/OIMO)

748円

コーヒー専門店が手がけるソフトクリーム。OIMOフレーバーは珍しい味わいで話題に。

⑧札幌農学校



酪農ミルクスフレソフト

660円

放牧牛乳を使用した濃厚ソフトにチーズスフレをのせた贅沢仕様。

ソフト×スフレの異色コンビです。

⑨札幌千秋庵

山親爺ゆきだるま

1,181円

（各日200箱限り）

90年以上愛されている洋風煎餅「山親爺」をアレンジした新作。

粉雪のように軽いチョコレートクッキーに進化しています。

贅沢パフェ&限定スイーツ

⑩小樽洋菓子舗ルタオ

ジャージーミルクパフェ～紫葡萄添え～

1,430円

（各日100杯限り）

遅摘みぶどうを5粒使った贅沢なパフェ。

濃厚なジャージミルクソフトとのマリアージュを楽しめます。

見た目も華やか！

⑪スノーチーズ

スノーミルクチーズ

918円

ミルクとチーズをかけ合わせた贅沢なラングドシャ。

ギフトにもぴったりな道外初登場の新商品です。

まとめ

「秋の大北海道展」で出会えるスイーツは、可愛い見た目と北海道らしい素材感あふれる味わいが魅力。

クマ型スイーツや新作ミルフィーユ、濃厚ソフトに贅沢パフェまで多彩なラインナップでリピート必至。

名古屋にいながら北海道の旬のスイーツを楽しめる絶好の機会。

仕事帰りや休日に立ち寄って、ぜひ甘いご褒美時間を過ごしてください！

イベント名：秋の大北海道展

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階催会場

開催期間：9/11(木)～30(火)

開催時間：10:00～20:00

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/