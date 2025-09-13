[秋の北海道展]徹底解説の第2弾は極上スイーツ尽くし！限定も新作も甘党必見の11連発！
見た目も味も心をつかむ
新作&限定スイーツが勢揃い
9月11日(木)よりスタートしたジェイアール名古屋タカシマヤの「秋の大北海道展」は、毎回大人気のグルメイベント！
今秋は、開店25周年を記念して過去最長の20日間開催＆全112店舗が大集結！
中でも注目したいのは、北海道ならではの美味しさに加えて、見た目にも可愛いスイーツの数々！
というわけで「秋の大北海道展」の紹介記事第2弾となる今回は、スイーツのみを厳選ピックアップ！
名古屋にいながら北海道気分を満喫できる、心ときめく甘い世界をご紹介します。
思わず笑顔に!映え確スイーツ
①prunelle(プリュネル)
ルルーラ＆ロールロール1,620円
（各日200セット）
クマ型のムース＆チーズケーキにシマエナガのギモーブを添えた“食べるのがもったいない”スイーツ。
クマ型ムースにりんごコンポートやブルーベリー、シマエナガのギモーブまで添えたキュートな一品。“食べるのがもったいない”と話題のスイーツです。
②元祖クマヤキ
クマヤキ280円
クマ型が愛らしいたい焼き風スイーツ。
粒あんや豆乳クリーム入りで素朴な甘さ。見た目も味もほっこり！
北海道ならではの素材を
③furano bijou(フラノビジュー)
バタークリームと果実ジュレのミルフィーユ
898円～934円
（各日100個×2回限定）
栗クリームとカシスジュレ、またはぶどうクリームと洋梨ジュレの2種類。
バタークリームと果実の甘酸っぱさが絶妙なミルフィーユ。
④CAFE de ROMAN
ハスカップのチーズモンブランタルト
756円
（各日200個限り）
北海道産ハスカップをふんだんに使った爽やかタルト。
酸味とチーズのハーモニーが相性バツグンです。
⑤さつまいも菓子専門店 十芋
芋蜜ソフト651円
（各日200個限り）
自然な甘みのソフトに芋蜜と芋チップをトッピング。
秋らしい味覚を堪能できます。
定番ブランドの新提案
⑥MILK DO dore iku？
あんバター/カスタード/芳醇メロン
350円～400円
（各日数量限定）
ふわふわの生地に選べる3種類のクリームをサンド。
芳醇メロンはジェイアール名古屋タカシマヤ限定のフレーバーです。
⑦MORIHICO.
JBソフトクリーム(ミックス/OIMO)
748円
コーヒー専門店が手がけるソフトクリーム。OIMOフレーバーは珍しい味わいで話題に。
⑧札幌農学校
酪農ミルクスフレソフト
660円
放牧牛乳を使用した濃厚ソフトにチーズスフレをのせた贅沢仕様。
ソフト×スフレの異色コンビです。
⑨札幌千秋庵
山親爺ゆきだるま
1,181円
（各日200箱限り）
90年以上愛されている洋風煎餅「山親爺」をアレンジした新作。
粉雪のように軽いチョコレートクッキーに進化しています。
贅沢パフェ&限定スイーツ
⑩小樽洋菓子舗ルタオ
ジャージーミルクパフェ～紫葡萄添え～
1,430円
（各日100杯限り）
遅摘みぶどうを5粒使った贅沢なパフェ。
濃厚なジャージミルクソフトとのマリアージュを楽しめます。
見た目も華やか！
⑪スノーチーズ
スノーミルクチーズ
918円
ミルクとチーズをかけ合わせた贅沢なラングドシャ。
ギフトにもぴったりな道外初登場の新商品です。
まとめ
「秋の大北海道展」で出会えるスイーツは、可愛い見た目と北海道らしい素材感あふれる味わいが魅力。
クマ型スイーツや新作ミルフィーユ、濃厚ソフトに贅沢パフェまで多彩なラインナップでリピート必至。
名古屋にいながら北海道の旬のスイーツを楽しめる絶好の機会。
仕事帰りや休日に立ち寄って、ぜひ甘いご褒美時間を過ごしてください！
イベント名：秋の大北海道展
開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ10階催会場
開催期間：9/11(木)～30(火)
開催時間：10:00～20:00
公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/