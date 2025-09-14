三笘薫が待望の今季プレミアリーグ初ゴール！ボーンマス相手にヘッドで同点弾を叩き込む
現地９月13日開催のプレミアリーグ第４節で、三笘薫を擁するブライトンが、ボーンマスと敵地で対戦。前節のマンチェスター・シティ戦（２−１）で89分に決勝アシストをマークし、今季初勝利に貢献した三笘が、リーグ開幕から４試合連続で先発した。
開始18分、スコットに左足で強烈なミドルシュートを叩き込まれ、ボーンマスに先制を許す。
それでも後半に入って48分、ミンテが上げたクロスにファーで反応した三笘がヘッドで合わせ、同点に追いつく。
昨季に日本人で初めてプレミアリーグで二桁得点を達成した28歳が、待望の今季初ゴールを挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お待たせ！三笘の今季初ゴールは大外でのヘッド弾！
