陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――女子１万メートルでは広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３１分９秒６２で６位に入り、２大会連続の入賞を果たした。

観衆の熱狂、最高潮に

観衆の熱狂を力に激走した。女子１万メートルで広中が６位入賞。周回ごとにスタジアムのボルテージを上げさせる、圧巻の走りだった。

外国勢がスローペースで入ると８００メートル付近で先頭に立ち、ぐいぐい引っ張った。物おじしない積極性に満員の観客が拍手を送る。３６００メートル付近でアフリカ勢がペースアップ。集団から離され、一時は１０位まで落ちたが、諦めない。

中盤以降も前を見据え、６０００メートル手前では再び入賞圏内の８位に上がった。終盤には時折笑みも浮かべる尻上がりの快走で、残り５００メートルから２人を抜き、前回の７位を上回る自己最高の６位に浮上。最高潮となった大歓声に包まれ、笑顔でゴールに飛び込んだ。

２０２１年の東京五輪で７位入賞。ただ、無観客のレースは正直寂しかった。だから今大会前には「地元の歓声を受けて走るのが楽しみ」と何度も口にした。

昨年は故障もありパリ五輪出場を逃した。そこからはい上がっての快挙に「最初から最後まで声援を感じ、２５周が楽しいと心から思えた」。満員の観衆とのランデブーが生んだ、笑顔の熱走だった。（渡辺直樹）