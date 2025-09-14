◆第２４９回英セントレジャー、Ｇ１（９月１３日・ドンカスター競馬場・芝２９１０メートル、重）

英国クラシック３冠の最終戦に７頭が出走し、スカンジナビア（牡３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父ジャスティファイ）が１番人気に応え、Ｇ１連勝（重賞は３勝目）を飾った。今回はトム・マーカンド騎手＝英国＝と６戦ぶりのコンビ。Ａオブライエン調教師は３年連続９度目の勝利となった。

スカンジナビアは道中は２番手から進め、逃げるランボーンをマークする形。最後の直線で先頭に立つと、迫るラヒエッブ、ステイトゥルーを振り切り、先頭でゴールに入った。前走は３２００メートルのグッドウッドＣを制しており、１７年ストラディバリウス以来８年ぶりの３歳馬によるＶで新星誕生を告げていた。今回、２９１０メートルでも強さを見せつけ、長距離Ｇ１連勝となった。勝ち時計は３分４秒６３秒。

内から脚を伸ばしたラヒエッブ（レイ・ドーソン騎手）が首差で２着。その１馬身１／４馬身後ろがステイトゥルー（ミカエル・バルザローナ騎手）で、外から力強い脚を使って３着だった。同じＡオブライエン厩舎で、英愛ダービー馬のランボーン（ショーン・レヴィー騎手）は先手を奪って進めたが、最後の直線で後続にのみ込まれ、４着に終わった。

同レースは１着賞金が３９万６９７０ユーロ（約６４７６万円＝フランスギャロ発表２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。２０２３年にはハーツクライ産駒の日本生産馬、コンティニュアスが制覇している。