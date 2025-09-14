アツギが2025年秋冬シーズンに世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI」を発売♡天然素材やリサイクル糸など環境に配慮しつつ、上質で美しいレッグウェアを提案します。Luxury lineは14,300円～26,400円（税込）、Essential lineは3,080円～6,270円（税込）、Collection lineは4,290円～14,300円（税込）で展開しています。

3つのラインで魅せるラグジュアリー

Luxury lineはカシミヤやシルクなど最高級素材を高混率で使用し、しなやかで肌触りの良いタイツやソックスを展開（14,300円～26,400円）。

Essential lineは上質素材で光沢や透明感にこだわり、3,080円～6,270円で心地よい肌触りを実現。

Collection lineは洗練されたデザインで4,290円～14,300円で大人の装いに寄り添います♡

AZGIはLuxury、Essential、Collectionの3ラインを展開。

アツギ秋冬新作♡上質な脚装を叶えるラグジュアリーブランドAZGI

環境に配慮した素材と技術



AZGIのタイツには天然素材を、ソックスにはリサイクルナイロン糸を使用し、環境負荷を抑えつつ美しさと快適さを両立。

アツギの長年培った技術で、美しい脚線を演出しながらも心地よいフィット感を実現しています。百貨店とアツギオンラインショップで、2025年10月1日（水）より発売予定です♪

鈴木亜美が魅せる「リュクスな、脚装。」



イメージモデルには国際的に活躍する鈴木亜美さんを起用。上質で洗練されたAZGIの世界観を通して、肌触りの良さや素材の美しさを世界に向けて発信します。

日常から特別な日まで、上質で美しい脚装を楽しめる秋冬コレクションです♡

上質な脚装で秋冬の装いを格上げ



AZGIの2025秋冬コレクションは、Luxury line14,300円～26,400円、Essential line3,080円～6,270円、Collection line4,290円～14,300円（税込）で展開。

天然素材やリサイクル糸を使用し、肌触りと美しさにこだわったレッグウェアで、秋冬のコーディネートに上質な輝きを添えます♡10月1日（水）より順次展開♪