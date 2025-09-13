◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク12―0くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）

ソフトバンクの育成ドラフト4位ルーキー、広瀬結煌内野手（18）＝千葉・市立松戸高＝が、公式戦初出場で初安打を放った。

5回2死一塁で、一塁走者のダウンズと交代し、代走で途中出場。「結構緊張したけど、守備に入る時にはほぐれた」と語った。6回からは三塁の守備につき、先頭打者の三ゴロを丁寧にさばいた。

打席は8回に初めて立った。初球は真っすぐを見逃し。2球目をファウルにした。「最初、なぜか球が見えなかった。2球目はタイミングを速くとってやっとファウル」と明かした上で、3球目の内角のチェンジアップを左安打にして「よっしゃ」と喜んだ。

村松有人2軍打撃コーチ（52）は「2ストライクからしっかり安打にすることができた。3軍でやってきたことが結果で出た」と評価した。

走攻守バランスの良い右打ちの内野手として期待されている。ファーム非公式戦では77試合に出場し打率2割2分4厘（8日現在）を残す。菓子作りや料理が特技という一面も持つ広瀬結は「1年目は体づくりを完璧にしておくことが目標だった。もらったチャンスをものにできるように練習をしてきたので、今日結果が出てよかった」と笑顔を見せた。

「ファンが多くて、いろんな声援が聞こえてきて楽しかった」。公式戦の雰囲気をかみしめながら「次は2軍に定着して活躍していきたい」とさらなる目標を掲げた。（浜口妙華）