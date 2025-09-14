気象台は、午前0時10分に、大雨警報（浸水害）を恵庭市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・恵庭市に発表 14日00:10時点

石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■岩見沢市

□大雨警報

・浸水

14日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■美唄市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

14日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■三笠市□大雨警報・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■千歳市□大雨警報・土砂災害14日明け方にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■恵庭市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■北広島市□暴風警報14日明け方にかけて警戒風向 南最大風速 18m/s■喜茂別町□洪水警報14日明け方にかけて警戒■岩内町□大雨警報・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm