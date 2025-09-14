【大雨警報】北海道・恵庭市に発表 14日00:10時点
気象台は、午前0時10分に、大雨警報（浸水害）を恵庭市に発表しました。
【大雨警報】北海道・恵庭市に発表 14日00:10時点
石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■岩見沢市
□大雨警報
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■美唄市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■千歳市
□大雨警報
・土砂災害
14日明け方にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■恵庭市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■北広島市
□暴風警報
14日明け方にかけて警戒
風向 南
最大風速 18m/s
■喜茂別町
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
■岩内町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm