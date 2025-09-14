TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時10分に、大雨警報（浸水害）を恵庭市に発表しました。

石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■岩見沢市
□大雨警報
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■美唄市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■三笠市
□大雨警報
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■千歳市
□大雨警報
・土砂災害
　14日明け方にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　14日明け方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　18m/s

■恵庭市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　14日明け方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　18m/s

■北広島市
□暴風警報
　14日明け方にかけて警戒
　風向　南
　最大風速　18m/s

■喜茂別町
□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■岩内町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm