【BS12「日曜アニメ劇場」：「機動戦士ガンダムUC」episode 7】 9月14日19時～ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビの「日曜アニメ劇場」にてアニメ「『機動戦士ガンダムUC』episode 7」を本日9月14日19時から放送する。

「日曜アニメ劇場」では、アニメ化15周年を記念して「機動戦士ガンダムUC」全7話を8月24日から4週連続放送中。第4週目となる今週は「episode 7『虹の彼方に』」が放送される。

アニメ「機動戦士ガンダムUC」は2010年から2014年にOVAとして発表された宇宙世紀ガンダムシリーズ作品で、父を知らずに育った少年と謎の少女が出会い、「ラプラスの箱」をめぐる争いに巻き込まれるというストーリーが展開していく。

アニメ「機動戦士ガンダムUC」

【episode 7「虹の彼方に」あらすじ】

地球連邦政府転覆の可能性を秘めた「ラプラスの箱」の在処が遂に明かされた。その場所は、事件の始まりの地、インダストリアル7の〈メガラニカ〉であった。ビスト財団当主代行のマーサ・ビスト・カーバインは、財団権益を保持すべく、地球連邦政府中枢を担う移民問題評議会議長ローナン・マーセナスと、甥のアルベルト・ビストを伴ってシャイアン基地に直行し、事態の始末を図ろうとする。一方、「箱」を奪取せんと先行したフル・フロンタルを追い、インダストリアル7に急ぐバナージだが、リディとアンジェロが立ち塞がる。「箱」の守人、サイアムが待つ〈メガラニカ〉に到達する者は果たして……。

【出演者】

役名：キャスト（声）

バナージ・リンクス：内山昂輝

オードリー・バーン：藤村歩

タクヤ・イレイ：下野紘

ミコット・バーチ：戸松遥

ハロ：広橋涼

リディ・マーセナス：浪川大輔

ダグザ・マックール：東地宏樹

オットー・ミタス：内田直哉

レイアム・ボーリンネア：渡辺美佐

ミヒロ・オイワッケン：豊口めぐみ

マリーダ・クルス：甲斐田裕子

フル・フロンタル：池田秀一

ほか

（敬称略）

【スタッフ】

原作：矢立肇・富野由悠季

監督：古橋一浩

脚本：むとうやすゆき

オリジナルキャラクターデザイン：安彦良和

アニメーションキャラクターデザイン：高橋久美子

モビルスーツ原案：大河原邦男

メカニカルデザイン：カトキハジメ・石垣純哉・玄馬宣彦

音楽：澤野弘之

アニメーション制作：サンライズ

ほか

（敬称略）

(C)創通・サンライズ