気象台は、午後11時59分に、大雨警報（浸水害）を壮瞥町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・壮瞥町に発表 13日23:59時点

胆振地方では、14日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■苫小牧市
□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■登別市
□大雨警報
・土砂災害
　14日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■伊達市伊達
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　14日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■伊達市大滝
□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■豊浦町
□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■壮瞥町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　14日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

■白老町
□大雨警報
・土砂災害
　14日明け方にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■洞爺湖町
□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒