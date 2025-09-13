¡Ú¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Û9/13¡§¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×
¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ÀèÀ¸¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿Íî½ñ¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
1994Ç¯¤«¤é¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤¤ß¤È¤Ü¤¯¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¡¢¤¤¤Þ¤â¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÇÉÔÄê´üÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤À¡£¥á¥ë¥Ø¥ó¤Î¹ñ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¼Ô¡Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¤â¤Î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤¹¥³¥¸¥³¥¸¤È¤½¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥¸¥³¥¸¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡ª Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥³¥¸¥³¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë·ÝÇ½¿Í¤â¤É¥Ï¥Þ¤êÃæ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Ê¤¼¡È¤¤¤Þ¡É¤Þ¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥³¥¸¥³¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¡© ¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥³¥¸¥³¥¸¥Õ¥¡¥óÎò20Ç¯¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ºîÉÊ¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¡£
¡ÖÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤µ¤ó¡ª ¤¨¡¼¡ª ¤¨¤°¡¼¡ª¡×¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤º´µ×´Ö¡£ÆüÂ¼¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥¸¥³¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞºÆ¤Ó¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥³¥¸¥³¥¸¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿´¤Ë¤â¶¯¤¯¶Á¤¯¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¸½Âå¤Î»Ò¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤Í¡×¤ÈÆüÂ¼¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢30Ç¯Á°¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤¬º£¤Î»Ò¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´Ø¿´¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤È¥³¥¸¥³¥¸¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¤Û¤ó¤ï¤«ºîÉÊ¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¥É¥¥Ã¤È¿¿Íý¤ò¤Ä¤¯¸ÀÍÕ¡Û
¥³¥¸¥³¥¸¤Î¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ºîÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºîÃæ¤Ç¥³¥¸¥³¥¸¤Ï¿Í´Ö¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥á¥ë¥Ø¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç°¤¤ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¥³¥¸¥³¥¸ ¥¥ß¡Ä¾Íè °ìÂÎ ²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì ¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥³¥¸¥³¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¤À¤è ¥³¥¸¥³¥¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È ¾Íè¤â¥³¥¸¥³¥¸¤Ï¥³¥¸¥³¥¸¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤À¡£
°ì¸«¤æ¤ë¤¤ºîÉ÷¤Ë¸«¤¨¤ë¥³¥¸¥³¥¸¤À¤¬¡¢»þÀÞ¤³¤¦¤·¤¿¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¡È¿¿Íý¡É¤òÆÍ¤¯¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ºÆ¤Ó¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¿¿Íý¤À¤Í¡×¤ÈÆüÂ¼¤ÏÇ¼ÆÀ¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¼¤¤¤Ê³Î¤«¤Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ê¤ì¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É²¿¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤Í¡×¤È¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤Î±Ô¤µ¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¤Ã¤Æ¥³¥¸¥³¥¸¥Þ¥¤¥ó¥É»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤À¤«¤é¤³¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£¤¹¤ë¤Èº´µ×´Ö¤â¡Ö³Î¤«¤Ë·ë¹½¶á¤¤¤«¤â¡×¡¢¡Ö´ðËÜ¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡¢¿Í¤Ï¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Úº´µ×´Ö¤¬Âç¶¦´¶¤·¤¿¥³¥¸¥³¥¸¤Î¸ÀÍÕ¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥³¥¸¥³¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥³¥¸¥³¥¸¤È¶á¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢Á´Éô Á´Éô°ìÈÖ¹¥¤¡Ù¡£²¶¤³¤ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¶á¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢º´µ×´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£Í§Ã£¤Î¥¿¥³¤¯¤ó¤ÎÄï¤¬¡¢¡Ö¡Ä¤À¤Ã¤Æ¤µ ¤³¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢³¤¤Î±ü¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤¬¸ì¤Ã¤¿°ì¸À¤À¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¡Ê¥³¥¸¥³¥¸¤¬¸ì¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¡Ë¡Ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡ª¡×¡¢¡Ö¿·¤·¤¯²¿¤«¤¹¤ë¤È¤«¤âSnow Man¤Ç²¿¤«¤ä¤ë»þ¤â¡¢°ìÈÖºÇ½éËÍ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¸ì¤ë¡£
¤½¤ÎÇ®ÊÛ¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Í¡ª Èô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤è¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡×¡ÖÃÏµå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿´¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥³¥¸¥³¥¸¤Î»É¤µ¤ë¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¸½Âå¿Í¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥¸¥³¥¸¤ÎÅú¤¨¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ú¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤Ë¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤¬Åú¤¨¤ë¡ª¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥³¥¸¥³¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÌÚÂ¼¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥¸¥³¥¸¤¬¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î²óÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¡ª
ÌÚÂ¼¤¬¡Ö·ë¶É¥³¥¸¥³¥¸¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ó¤À¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÇº¤ßÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡×¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤ÊÅú¤¨¤À¤â¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢º´µ×´Ö¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡£¤É¤ÎÅú¤¨½Ð¤Æ¤â¤¢¤ì¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤«¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¤¹¤Ã¤«¤ê¥³¥¸¥³¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤ëº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£