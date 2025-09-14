ReoNa 3rdアルバム表題曲「HEART」を先行配信！MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月8日リリースのReoNaの3rdアルバム『HEART』より、表題曲「HEART」が9月14日0時に先行配信開始。同日20時には「HEART」のMVがReoNaのオフィシャルYouTubeでプレミア公開される。

■作詞作曲はハヤシケイ（LIVE LAB.）

「HEART」は、作詞作曲をハヤシケイ（LIVE LAB.）、編曲をRyo‘LEFTY’Miyataが手掛けた楽曲。

アルバムにはこの楽曲の他、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ「End of Days」、最新シングル「生命換装」といった既発曲や、アルバムのために書き下ろされた新曲を収録。

完全数量生産限定盤には『ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”』から横浜公演のライブ映像を収めたBlu-rayが付属する。

■リリース情報

2025.09.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HEART」

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『HEART』

■【画像】先行配信告知ビジュアル