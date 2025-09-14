ReoNa 3rdアルバム表題曲「HEART」を先行配信！MVのプレミア公開も決定
10月8日リリースのReoNaの3rdアルバム『HEART』より、表題曲「HEART」が9月14日0時に先行配信開始。同日20時には「HEART」のMVがReoNaのオフィシャルYouTubeでプレミア公開される。
■作詞作曲はハヤシケイ（LIVE LAB.）
「HEART」は、作詞作曲をハヤシケイ（LIVE LAB.）、編曲をRyo‘LEFTY’Miyataが手掛けた楽曲。
アルバムにはこの楽曲の他、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ「End of Days」、最新シングル「生命換装」といった既発曲や、アルバムのために書き下ろされた新曲を収録。
完全数量生産限定盤には『ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM”』から横浜公演のライブ映像を収めたBlu-rayが付属する。
■リリース情報
2025.09.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「HEART」
2025.10.08 ON SALE
ALBUM『HEART』
■関連リンク
ReoNa OFFICIAL SITE
https://www.reona-reona.com/