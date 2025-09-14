マナー警察に怒→「なんで席を譲らないの？」お婆さんに譲ったら怒られた…理不尽すぎる対応に「経験あり」の声【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を公開している。2024年9月現在も定期的に投稿している「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながら、思わずくすっと笑ってしまうような作品が人気を集めている。今回は、彼の作品の中から「理不尽なお婆さん」を紹介するとともに、作者に席を譲った経験について話を聞いた。
電車で席に座っていた男性のもとに、ひとりの高齢女性が近づいてきて、「若いのに、なんで私に席を譲らないの？」と注意してきた。男性は慌てて立ち上がり、席を譲る。しかし女性は、「あなた、まさか私が年寄りだっていいたいわけ？」と拒否。男性はなんとも言えない気持ちになるのだった。
のぞみわたるさん自身にも、お年寄りに席を譲ろうとして断られた経験があるという。「中学生のころ、部活の試合帰りにバスに乗っていて、ちょうど席の譲りがいがありそうなおばあちゃんが乗ってきた。そこで、勇気を出して席を立とうとしたが、丁重にお断りされてしまった。別に後悔はしていないが、断られるとちょっとだけ恥ずかしいですよね」と当時を振り返る。
ストレスを抱えている人も多い日常だが、のぞみわたるさんのギャグ漫画を読めば、そのストレスを忘れてしまうかもしれない。最近笑っていないと感じる人は、この機会にぜひ1度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
